[프로농구] KCC, 2026-2027시즌 타이틀 스폰서 확정

AI 핵심 요약beta
- KBL이 15일 KCC를 2026-2027 프로농구 타이틀 스폰서로 확정했다.
- 공식 대회명은 2026-2027 KCC 프로농구로 정해졌다.
- 프로농구는 10월 3일 부산 KCC와 창원 LG전으로 개막했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026-2027 프로농구 타이틀 스폰서가 KCC(대표이사 정재훈)로 확정됐다.
KBL은 15일 2026-2027 프로농구 타이틀 스폰서를 KCC(대표이사 정재훈)로 정하고, 공식 대회명을 '2026-2027 KCC 프로농구'로 확정했다고 밝혔다.
아울러 KBL은 이날 KCC측과 서울 강남구에 위치 KBL 센터에서 타이틀 스폰서십 계약을 체결하는 조인식을 가졌다.
KCC가 프로농구 타이틀 스폰서를 맡은 것은 일곱번째다. 2026-2027 시즌 대회 공식 명칭 사용권과 10개 구단 경기장 내 광고 권한과 각종 제작물에 대한 홍보 권리를 갖는다.
이번 시즌 프로농구는 오는 10월 3일 부산 사직체육관에서 열리는 부산 KCC와 창원 LG와의 경기로 개막한다. 이에 앞서 29일 10개 구단 감독과 선수들이 참가하는 미디어데이가 개최된다.
football1229@newspim.com