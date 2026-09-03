[프로농구] KCC·소노 출전하는 2026~2027시즌 EASL 조편성 확정

AI 핵심 요약beta
- 고양 소노와 부산 KCC가 3일 EASL 조 편성이 확정됐다.
- 소노는 A조, KCC는 B조에 배정돼 조별리그를 치른다.
- 2026~2027시즌 EASL은 내달 3일 개막한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 프로농구(KBL)를 대표해 동아시아 최강 클럽을 가리는 무대에 나설 부산 KCC와 고양 소노의 조 편성이 확정됐다.
동아시아슈퍼리그(EASL) 사무국은 3일 2026-2027시즌에 출전할 아시아 7개 지역 12개 클럽의 조 편성 결과를 발표했다. 이번 시즌 EASL은 4개 팀씩 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다.
2025-2026시즌 KBL 챔피언결정전 준우승팀 자격으로 창단 이래 처음 EASL 무대를 밟는 손창환 감독의 고양 소노는 A조에 편성됐다. 소노는 알바르크 도쿄(일본), TSG 고스트호크스(대만), 자크 브롱코스(몽골)와 8강 토너먼트 진출을 다툰다.
챔피언결정전 우승을 차지하며 한 시즌 만에 EASL로 복귀한 이상민 감독의 부산 KCC는 B조에 들어갔다. KCC는 마카오 호우촌(마카오), 타이베이 푸본 브레이브스(대만), 나가사키 벨카(일본)와 한 조에서 맞붙는다. C조에서는 아브라 위버스(필리핀), 홍콩 이스턴(홍콩), 류큐 골든 킹스(일본), 타오위안 파우이안 파일럿츠(대만)가 경쟁을 펼친다.
이번 시즌에는 소노를 포함해 5개 구단이 EASL 무대에 첫선을 보인다. 헨리 케린스 EASL 최고경영자(CEO)는 "검증된 챔피언과 패기 넘치는 새 얼굴들이 한데 모였다. 팬들은 역대 최고 수준의 경기력을 만나게 될 것"이라며 기대를 표했다.
2026-2027시즌 EASL은 내달 3일 필리핀 세부의 SM 시사이드 세부 아레나에서 열리는 마카오 호우촌과 타이베이 푸본 브레이브스의 개막전을 시작으로 대장정에 돌입한다. 전체 경기 일정과 중계 파트너는 추후 발표될 예정이다.
psoq1337@newspim.com