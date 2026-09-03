금융투자협회, AML·부동산신탁·AI 투자모델링 과정 개설

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 3일 3개 실무과정을 개설했다.
- 자금세탁방지와 부동산신탁, AI 투자모델링 교육이다.
- 11월 초 여의도서 야간으로 진행한다.
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올 11월 초 순차 개강…여의도 금융투자교육원서 야간교육 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 3일 자금세탁방지, 부동산신탁, 인공지능(AI) 기반 투자모델링 관련 실무 역량 강화를 위한 3개 집합 교육과정을 개설하고 교육생을 모집한다고 밝혔다.
개설 과정은 ▲자금세탁방지제도(AML/CFT) 심화 ▲부동산신탁 실무 심화 ▲AI를 활용한 투자모델링 등이다. 교육은 오는 11월 초부터 여의도 금융투자교육원에서 야간 과정으로 진행된다.
'자금세탁방지제도(AML/CFT) 심화' 과정은 오는 9월 28일까지 교육생을 모집하고 올해 11월 3일 개강한다. 자금세탁 방지(AML)와 테러 자금 조달금지(CFT) 관련 주요 이론과 실무를 교육하는 과정이다.
금융정보분석원(FIU)의 제도 이행평가 기준을 반영하고 국내외 사례를 활용한 심화 학습을 진행한다. 교육 기간은 오는 11월 3일부터 17일까지 총 5일, 20시간이다. 매주 화·목요일 오후 5시부터 9시 30분까지 운영한다.
'부동산신탁 실무 심화' 과정은 부동산신탁 관련 업무 실무자를 대상으로 이달 29일까지 수강생을 모집한다. 개강일은 올해 11월 4일이다.
교육 과정은 ▲부동산신탁 시장 현황 ▲신탁업무 ▲부동산 개발사업 ▲부동산금융 및 신탁 활용 등으로 구성된다. 부동산신탁과 개발, 금융 관련 사례연구와 업종별 최근 동향 및 전망에 관한 교육도 진행한다.
교육 기간은 오는 11월 4일부터 13일까지 총 5일, 20시간이다. 매주 월·수·금요일 오후 5시부터 9시 30분까지 진행된다.
'AI를 활용한 투자모델링' 과정은 운용과 리서치, 퀀트, 상품개발 담당자 등을 대상으로 생성형 AI 기반 투자모델 개발 과정을 교육한다. 수강생 모집 기한은 오는 10월 1일이며 올해 11월 3일 개강한다.
교육에서는 챗GPT(ChatGPT)와 클로드(Claude)를 활용한 바이브 코딩 실습을 비롯해 재무데이터와 주가데이터 분석, 상장지수펀드(ETF) 자산배분 모델 개발 등을 다룬다. 금융데이터 분석과 백테스트를 실습하는 방식으로 구성됐다.
교육은 오는 11월 3일부터 26일까지 총 8일, 32시간이며 매주 화·목요일 오후 5시부터 9시 30분까지 진행된다.
3개 과정의 수강 신청과 세부 일정은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com