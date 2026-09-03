위성락 "왕이 '두 국가' 표현에 엄중히 문제 제기…우리 생각과 달라"

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 지난달 28일 왕이의 두 국가 발언에 문제를 제기했다.
- 위성락 실장은 중국 발표문이 통일 지지 합의와 다르다고 했다.
- 중국의 두 국가 언급을 두고 야권 비판도 이어졌다.
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"두 국가가 되면 통일과 멀어진다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 왕이 중국공산당 외교부장이 남한과 북한을 '두 개의 국가'라고 칭한 것을 두고 중국 측에 문제를 제기한 것으로 알려졌다.
3일 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장은 지난달 28일 언론과의 비공개 간담회에서 이 같은 입장을 밝혔다.
위 실장은 당시 "국내에서 왕이 부장이 다녀간 뒤 많이 제기된 것 중 하나가 두 국가 문제 같다"며 "두 국가 문제에 대해 우리가 대처를 잘못했다는 의견도 있는데, 왕이 부장이 저와 면담할 때 두 국가를 거론하지 않았다"고 말했다.
그러면서 위 실장은 "사후 중국 측 발표문 속에 두 개 국가를 적시한 부분이 있었다"며 "'양개 국가'라는 표현이 있어서 그 점은 우리가 생각하는 바와 달라 문제 제기를 엄중하게 했다"고 밝혔다.
위 실장은 "한국과 중국 사이 수교 시 만들어진 합의에 따르면 중국은 우리의 통일을 지지하는 것으로 돼 있다"며 "두 국가가 되면 통일과 멀어지기 때문에 우리 입장과 배치돼 있어서 우리 입장을 전달했다. 자칫하면 오해의 소지가 있고 우리 입장과 맞지 않다고 전달했다"고 강조했다.
중국 측은 지난달 19일 왕 부장이 방한을 계기로 조현 외교부 장관과 회담을 가진 이후 보도자료를 내고 "한국과 조선(북한) 두 개의 국가가 점차 평화 공존을 향해 나아가고, 최종적으로 반도의 장기적이고 지속적인 안정을 실현할 것이라고 낙관한다"고 밝힌 바 있다.
이에 중국이 최근 북한의 '적대적 두 국가론'을 수용하는 입장을 공식화한 것 아니냐는 지적이 불거졌고, 야권에서는 청와대가 중국이 두 국가라고 부르는 것을 방치했다는 비판도 이어졌다.
pcjay@newspim.com