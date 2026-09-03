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몸집 커진 커버드콜 시장…이달 말부터 위험 딱지 붙는다

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 3일 커버드콜 ETF 위험정보 표준안을 마련했다.
  • 국내 커버드콜 ETF 순자산은 27조2543억원으로 급증했다.
  • 운용사들은 분배율 경쟁 속 위험고지도 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

순자산 27.2조원, 올해 들어 80.4% 늘어
신규 상품에 핵심위험 기재 의무화
20% 넘는 과거 손실 이력도 공개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 자산운용사들이 목표 분배율과 옵션 프리미엄, 지급 주기 등을 앞세워 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 경쟁을 확대하는 가운데 금융당국이 신규 상품의 위험정보를 표준화한다.

3일 금융투자업계에 따르면 지난 2일 종가 기준 국내 상장 커버드콜 ETF 62개의 순자산총액은 27조2543억원으로 집계됐다. 올해 초 15조1087억원보다 12조1456억원(80.4%) 증가했다. 상품 수도 같은 기간 52개에서 62개로 10개 늘었다. 2022년 말 순자산 1223억원과 비교하면 약 3년 8개월 만에 223배로 커진 규모다.

커버드콜 ETF 시장의 성장 배경으로는 월분배형 ETF 수요 확대와 해외 대표지수 투자 증가, 운용사 간 상품 공급 경쟁이 꼽힌다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

기초자산은 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥100 등 해외 대표지수에서 코스피200, 코스닥150, 국내 반도체 등 국내 지수와 섹터로 확대됐다. 옵션 전략도 월간 옵션을 활용한 전통적 구조에서 위클리 옵션, 목표 프리미엄형, 옵션 매도 비중 조절형 등으로 세분화됐으며 데일리 커버드콜 상품도 등장했다.

최근 증시 변동성이 확대된 상황에서도 개인 자금은 커버드콜 상품으로 유입되고 있다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면 지난 8월 한 달간 'KODEX 200커버드콜액티브'에는 4039억원, 'TIGER 배당커버드콜액티브'에는 1995억원이 각각 순유입됐다. 두 상품의 순유입액은 총 6034억원이다.

운용사들의 상품 경쟁은 9월 들어서도 이어지고 있다. 이달 1~2일 삼성자산운용과 미래에셋자산운용, 신한자산운용, 한화자산운용은 잇달아 커버드콜 ETF 관련 자료를 배포했다.

삼성자산운용은 'KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM'의 순자산이 1조원을 넘어섰다며 연간 분배율 상한을 20% 수준으로 설정한 점을 강조했다. 한화자산운용은 'PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합'과 'PLUS 200커버드콜액티브'의 최근 월 분배 실적을 단순 연환산한 수치가 약 25% 수준이라고 소개했다.

신한자산운용은 'SOL 200타겟위클리커버드콜'의 8월 분배금이 주당 168원으로 전달보다 18원 증가했으며 분배락 전날 종가 기준 월 분배율은 1.39%라고 밝혔다. 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜'의 분배기준일을 월말에서 매월 15일로 변경했다. 월말을 기준일로 하는 나스닥100 커버드콜 상품과 함께 보유하면 이른바 '격주 분배 포트폴리오'를 구성할 수 있다는 설명이다.

운용사들의 경쟁 축이 순자산과 목표 분배율뿐 아니라 실제 분배 실적과 지급 시점, 옵션 운용 방식 등으로 넓어진 것이다. 다만 최대·연환산 분배율은 확정수익률이 아니며, 두 상품을 조합한 격주 분배 역시 개별 상품이 한 달에 두 차례 분배금을 지급한다는 의미는 아니다.

커버드콜 ETF는 주식이나 주가지수를 보유하면서 콜옵션을 매도해 프리미엄을 확보하는 상품이다. 분배금은 상품에 따라 배당과 옵션 프리미엄, 매매손익, 자본 환급 등으로 구성될 수 있다. 따라서 높은 분배율이 곧 높은 투자수익률을 의미하는 것은 아니다. 분배금을 받더라도 ETF 기준가격이 하락하면 실제 투자성과는 달라질 수 있어 기준가격 변동까지 반영한 총투자수익률을 함께 살펴봐야 한다.

운용사들도 상품 페이지를 통해 원금 손실과 분배금 변동 가능성 등을 안내하고 있다. 신한자산운용은 커버드콜 ETF가 상승 수익이 제한되는 비대칭적 손익구조를 가지며 과거 분배율과 연환산 분배율이 미래 분배율이나 수익률을 보장하지 않는다고 명시했다. 미래에셋자산운용 역시 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않고 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다고 고지했다.

위험 고지가 없는 것은 아니지만 자료 전면에서는 분배율과 지급 주기 등 상품의 장점이 부각되고 위험 안내는 별도로 제시되는 구조다. 분배와 관련해 사용하는 지표와 산출 기준도 상품마다 달라 투자자가 동일한 기준으로 비교하기는 어렵다.

일례로 한국투자신탁운용의 'ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)'이 제시하는 연 15%는 연평균 순자산가치(NAV) 대비 목표 분배율이다. 반면 신한자산운용의 'SOL 200타겟위클리커버드콜'의 연 15%는 콜옵션을 매도해 확보하려는 목표 프리미엄이다. 같은 연 15%라도 전자는 투자자에게 지급할 분배금의 목표 수준을, 후자는 분배 재원으로 활용될 수 있는 옵션 프리미엄의 목표치를 뜻한다.

심수연 자본시장연구원 선임연구원은 "투자자가 분배 수준과 산출 기준을 동일한 기준에서 비교하기 어려운 측면이 있다"며 "분배율 산식과 재원, 총투자수익률, 옵션 매도 비중·행사가격·만기·롤오버 방식 등을 상품 간 일관된 기준으로 비교할 수 있도록 정보 제공 방식을 보완해야 한다"고 지적했다.

이런 가운데 금융감독원은 지난달 26일 커버드콜 등 공모펀드 10개 유형을 대상으로 '펀드 핵심위험 표준안'을 마련했다. 목표 분배율을 확정수익률로 오인하거나 상품 구조에 따른 손실 가능성을 충분히 인식하지 못할 수 있다는 판단에서다.

표준안 시행에 따라 오는 30일부터 해당 유형의 펀드를 새로 출시하는 운용사는 원본손실 위험 1개와 상품별 특수위험 최대 3개 등 핵심위험을 최대 4개까지 증권신고서에 기재해야 한다. 전문용어를 줄이고 중요한 내용은 굵은 글씨나 밑줄로 강조하며, 필요한 경우 손익구조와 기초자산 가격 흐름을 보여주는 그래프와 도표도 넣어야 한다.

커버드콜 상품을 출시하는 운용사는 목표 분배율이 확정수익률이 아니며 운용 결과에 따라 실제 분배율이 목표치에 미달할 수 있다는 점을 명확히 밝혀야 한다. 기초자산 가격이 상승하면 수익이 제한되고 하락하면 손실이 발생할 수 있다는 내용도 핵심위험으로 제시해야 한다. 운용사로서는 목표 분배율이나 프리미엄을 상품의 장점으로 내세우는 동시에 해당 수치가 보장되지 않는다는 점도 눈에 띄게 표시해야 하는 셈이다.

[사진=뉴스핌DB]

과거 손실 이력을 확인하고 공개하는 업무도 운용사 몫이다. 운용사는 자사 동종상품의 손실 내역을 점검하고 20%를 초과한 손실 사례가 있으면 펀드명과 투자지역·자산, 손실 발생일과 규모를 기재해야 한다. ETF처럼 추가 설정과 환매가 가능한 개방형 상품은 과거 최고점에서 이후 최저점까지 하락한 폭인 최대낙폭(MDD)을 손실 판단 기준으로 삼는다.

이에 따라 운용사는 신규 상품을 출시할 때 핵심위험을 소비자 눈높이에 맞춰 다시 작성하는 한편 동종상품의 과거 손실 이력을 확인하고 MDD를 산출·검증해야 한다. 과거 대규모 손실을 낸 운용사는 유사한 신상품을 내놓으면서 해당 이력까지 함께 공개해야 해 평판과 판매 측면의 부담도 커질 수 있다.

다만 새 표준안은 시행일 이후 신규 출시되는 상품에 적용된다. 현재 상장된 커버드콜 ETF 62개의 투자설명서가 일괄적으로 변경되는 것은 아니다. 운용사의 분배율 산식이나 분배금 재원 표시를 하나의 기준으로 통일하는 제도도 아니어서 기존 상품의 비교 가능성을 높이는 과제는 남아 있다.

금감원은 "이번 표준안은 증권신고서에 기재할 최소한의 기준"이라며 운용사가 투자자의 위험 이해를 높이기 위한 내부통제를 추가로 강화할 필요가 있다고 밝혔다.

dconnect@newspim.com 

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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