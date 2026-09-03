아웃백, 의정부신세계점 개점…20년 만에 의정부 새 매장

AI 핵심 요약beta
- 아웃백이 3일 의정부신세계점을 열었다.
- 의정부에 신규 매장을 낸 것은 약 20년 만이다.
- 179석 매장에 호주 감성 인테리어를 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 다이닝브랜즈그룹의 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스가 의정부금오점 이후 약 20년 만에 의정부에 신규 매장을 선보인다.
아웃백은 3일 신세계백화점 의정부점 9층에 '의정부신세계점'을 오픈했다. 신세계백화점 의정부점은 의정부역과 바로 연결된 복합상권으로, 가족 단위 고객은 물론 2030세대 신혼부부와 1인 가구 등 젊은 고객층 유입도 꾸준히 확대되고 있다. 10층에는 CGV가 자리해 영화 관람객까지 아우를 수 있는 입지적 강점도 갖췄다.
매장은 평일과 주말 모두 오전 10시 30분부터 오후 9시 30분까지 운영하며, 경기 북부 지역의 외식 수요를 공략할 계획이다.
의정부신세계점은 'Journey Moments'를 콘셉트로, 호주 로드트립에서 마주치는 다양한 순간을 공간에 담았다. 시드니 '하버브릿지'에서 영감을 받은 입구 디자인, '울룰루'를 표현한 모자이크 아트월, 'G'day mate' 그래픽 요소 등으로 호주 감성을 살렸다. 매장은 총 179석 규모로, 가족·모임 고객을 고려해 소파형 좌석과 원형 테이블을 결합했다.
오픈 기념 프로모션도 진행한다. 오는 9월 10일까지 7만원 이상 구매 고객에게 '아웃백 리유저블백'을 선착순(하루 50개 한정) 증정한다.
아웃백 관계자는 "의정부신세계점은 변화하는 고객층과 상권 특성을 세심하게 반영했다"며 "차별화된 인테리어와 매장 구성을 바탕으로 경기 북부 대표 다이닝 명소로 키워나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com