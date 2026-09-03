CNN "지난 1일 민간 선박 40척 호르무즈 해협 통과… 원유 수송 1800만 배럴"

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전쟁 발발 이전 하루 평균 2000만 배럴의 90% 수준

"하루짜리 반짝 작전 성공일 뿐" 평가도

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 미군이 호르무즈 해협에서 민간 상선의 호위 작전을 펼치고 있는 가운데 지난 1일(현지시각) 해협을 통과한 선박이 40척에 달했다고 CNN이 2일 보도했다.

이날 해협을 통과한 원유 수송량은 1800만 배럴에 달해 지난 2월말 이란 전쟁 발발 이후 최대 규모를 기록했다. 전쟁 전 호르무즈 해협을 통과한 원유는 하루 평균 약 2000만 배럴 정도였다.

다만 이들 선박은 이란의 공격을 의식해 모두 위치 추적 장치를 끈 상태로 운항한 것으로 나타났다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

CNN은 미군 소식통을 인용해 "미군이 공중과 해상, 우주 자산을 동원해 사우디아라비아 등 걸프 산유국들이 운영하는 '셔틀선'에 대한 보호 작전을 펼쳤다"며 "이날 원유를 싣고 해협을 통과한 상선이 40척에 달했다"고 말했다.

산유국들은 걸프 해역에서 원유를 싣고 호르무즈 해협을 빠져 나와 해협 바깥쪽의 유조선에 원유를 실어주는 '셔틀선'을 운항하고 있다.

아시아 등 주요 고객들이 자국 유조선을 호르무즈 해협 안쪽으로 들여보내기를 꺼려하자 원유를 해협 바깥 쪽으로 우선 옮긴 뒤 안전한 곳에서 환적을 해주는 것이다.

소식통들은 미군이 이란의 드론과 순항미사일로부터 상선을 보호하고 해협 주변의 이란군 공군기지와 레이더, 해상 자원, 기뢰 부설 전력, 통신 기지 등을 타격했다고 말했다. 호위 작전 중 이란이 발사한 대함 미사일도 무력화했다고 한다.

한 미군 소식통은 CNN에 "이란이 최근 전투 중단 기간 전력을 재건할 수 있음을 보여줬기 때문에 지속적 관리가 필요하다"며 "해협 근처에서 미군이 타격을 계속하는 건 이란이 상선을 위협하는 능력을 약화하는 '잡초 베기' 또는 '두더지 잡기'라고 볼 수 있다"고 했다.

최근 미국 일각에서는 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권이 상당히 약화됐다는 평가가 나오고 있다.

미국의 인터넷 정치 매체 악시오스는 최근 "도널드 트럼프 행정부는 지난 두 달 동안 호르무즈 해협에 대한 이란의 영향력을 크게 약화시켰고, 지금은 미군이 이 해협에 대한 주도권을 잡고 있다는 평가를 내리고 있다"고 보도했다.

트럼프 대통령도 여러차례 "호르무즈 해협은 완전히 열려 있다. 이곳은 미군이 완전히 장악하고 있다"고 말했다.

미국은 이달 중순까지 호르무즈 해협의 주 항로를 더 넓혀 매일 최소 50척의 선박이 이곳을 통과할 수 있도록 하고, 궁극적으로는 전쟁 이전 물동량의 60~70% 수준까지 회복하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 전해졌다.

하지만 미군의 호위 작전에도 불구하고 해협이 이란의 드른과 미사일, 기뢰로부터 완전히 자유로워진 것은 아니라는 진단이 나오고 있다.

해협을 통과하다 이란의 공격을 받는 사례도 끊이지 않고 있다. 지난달 31일 한국과 사우디아라비아 소유 유조선 2척이 해협을 지나다 피격을 당했다.

CNN은 "미 당국자들은 1일 작전은 성공적이었지만 통항 안전 문제에 대한 해결이 임박했다고 착각하지 않고 있다"며 "에너지 기업들은 미군이 호위하더라도 해협으로 선박을 보낼 때 감수해야 하는 엄청난 위험을 여전히 경계한다"고 했다.

한 업계 관계자는 "하루 원유 수송량이 급증한 게 사실일지라도 평균량이 그 정도라고 생각하는 사람은 아무도 없다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com