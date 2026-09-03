농심, 인도 4개 도시서 '신라면'과 K-컬처 알린다

AI 핵심 요약beta
- 농심은 9월 중순 인도 4개 도시 축제에 참가해 신라면 분식 부스를 운영했다.
- 첨단 행사에서 시식과 룰렛 이벤트로 현지 젊은층과 접점을 넓혔다.
- 인도 유통망 강화와 수출 증가로 신라면 브랜드 기반을 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 K-컬처를 매개로 인도 젊은 소비자와의 접점을 확대하며 신라면 알리기에 나선다. 농심은 오는 9월 중순부터 인도 4개 도시에서 열리는 K-컬처 축제 '하이브 인디아 팝업 파크(HYBE INDIA Pop-Up Park)'에 참가해 '신라면 분식' 부스를 운영한다고 밝혔다.
이번 행사는 하이브가 현지에서 진행하는 인도 오디션 프로젝트의 일환으로, 9월 중순부터 첸나이(Chennai), 콜카타(Kolkata), 찬디가르(Chandigarh), 코치(Kochi) 4개 도시에서 열린다. 농심은 각 행사장에 신라면 분식 부스를 마련해 시식 행사를 진행하고, 룰렛 게임 등 소비자 참여형 이벤트로 경품을 증정할 예정이다.
최근 농심은 인도에서 신라면을 중심으로 사업 기반을 빠르게 확대하고 있다. 지난 5월 인도 퀵커머스 시장점유율 1위 기업 '블링킷'과 협업하는 등 유통망을 강화하고 있으며, 상반기 대(對)인도 수출액도 전년 동기 대비 약 47% 증가했다.
농심은 앞서 상반기 인도 6개 도시에서 진행된 1차 하이브 인디아 팝업 파크에도 참가해 현지 K-컬처 팬들과 만난 바 있다.
농심 관계자는 "K-팝을 통해 형성된 한국 문화에 대한 관심을 대표 K-푸드인 신라면을 직접 경험하는 기회로 연결하기 위해 행사에 참여했다"며 "신라면을 직접 맛보고 즐길 수 있는 체험형 마케팅을 확대해 인도 시장에서 신라면의 브랜드 기반을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com