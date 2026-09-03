네덜란드 중앙은행, 美·캐나다에 보관하던 금 86톤 영국으로 옮겨… "지정학적 불안 때문"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 네덜란드 중앙은행이 미국과 캐나다에 보관하고 있던 금 86톤(t)을 영국 런던으로 옮겼다. 그 이유에 대해서는 "고조되는 지정학적 불안 때문"이라고 했다.

3일(현지시각) 영국 일간 가디언에 따르면 네덜란드 중앙은행은 성명을 통해 "미국 뉴욕과 캐나다 오타와에 있는 금 보유량의 일부를 런던으로 옮겼다"고 밝혔다. 성명은 "이 같은 조치는 위기 상황에서 금을 가장 신속하게 활용할 수 있도록 하기 위한 것"이라고 했다.

이전 작업은 올해 3월부터 8월 사이에 진행됐다고 한다.

금괴. [사진=블룸버그통신]

올라프 슬레이펀 네덜란드 중앙은행 총재는 "이번 조치로 금 보유고의 활용 가능성을 개선했다"며 "금을 실제로 사용할 일이 없기를 바라지만 회복력과 대비 태세를 강화하는 것은 반드시 필요하다"고 말했다.

네덜란드 중앙은행 측은 이번 이전 작업이 일부는 금을 사고파는 방식으로, 일부는 실제 금괴를 물리적으로 운송하는 방식으로 이뤄졌다고 했다. "매매와 실물 운송을 병행함으로써 대량의 금을 물리적으로 이동하는 데 따르는 위험을 분산할 수 있었다"고 했다.

작년 말 기준 네덜란드의 금 보유량은 총 612.4톤이다. 가치는 722억 유로로 평가됐다. 네덜란드 중앙은행은 그동안 전체 금 보유고의 31.3%를 뉴욕에, 19.7%를 오타와에 보관해 왔다.

이번 이전 작업이 완료된 후 미국과 캐나다에 보관되는 금은 각각 전체 보유량의 18.5%로 줄었다. 반면 런던에 보관되는 비중은 기존 18.1%에서 32.1%로 크게 늘었다. 네덜란드 국내에는 전체의 30.8%가 보관되고 있다.

프랑스 파리에서 금 거래를 중개하는 내셔널골드카운터의 로랑 슈워츠 사장은 "유럽의 중앙은행들이 약 10년 전부터 금의 보관 장소를 조정해 왔다"고 했다. 그는 "현재 미국의 정치적 상황 역시 일부 중앙은행들이 다른 보관 장소를 선호하도록 만들고 있다"고 했다.

영국 런던이 금 거래와 유통에 상대적인 강점을 가졌다는 평가도 영향을 미쳤다. 런던 시장은 세계에서 가장 규모가 크고 유동성이 풍부한 금 시장이어서 위기 시 금을 보다 쉽게 활용할 수 있다는 것이다.

슈워츠 사장은 "런던에서는 주요국 중앙은행들이 다른 금융기관에 금을 대여하기도 훨씬 쉽다"고 했다.

ihjang67@newspim.com