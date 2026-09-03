인천지역 정치·항만·노동계, 전국 항만공사 통합 반대…"경쟁력 약화"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =정부가 3일 인천·부산·울산·여수광양 등 전국 4개 항만공사를 하나로 묶는 '한국항만공사' 설립 방안을 내놓자 인천지역 정치권과 시민사회, 항만업계가 크게 반발하고 있다.

인천지역에서는 인천항만공사가 사업소 성격의 '지역지사'로 전락, 지역 특성에 맞는 독자적인 항만 운영이 어렵게 된다며 통합 철회를 요구했다.

정부는 이날 관계부처 합동으로 공공기관 기능개혁 추진방안을 발표하고 부산항만공사(BPA), 인천항만공사(IPA), 울산항만공사(UPA), 여수광양항만공사(YGPA)를 하나의 '한국항만공사'로 통합하는 방안을 내놨다.

인천 신항 [사진=인천항만공사]

인천지역 정치권과 시민사회는 항만마다 화물과 배후 산업, 물류권역, 발전 전략이 다른데도 단순히 조직을 하나로 묶는 것은 항만 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다며 반발하고 있다.

인천항은 수도권 소비·산업권을 배후에 두고 중국 등 동북아 교역을 담당하는 항만으로 부산·울산·여수광양항과 기능과 산업 구조가 다르다고 강조하며 철회를 주장했다.

정치권에서도 항만의 경쟁력 저하를 우려하며 반대 목소리를 냈다.

더불어민주당 정일영 의원은 앞서 정부의 항만공사 통합 추진에 대해 "지역 특성을 살리기 위해 설립된 항만공사를 하나로 통합하면 지역 항만의 경쟁력과 자율성이 훼손될 수 있다"며 반대 입장을 밝혔다.

그는 인천항에 대한 정부 투자가 상대적으로 위축된 상황에서 운영체계까지 통합할 경우 인천항 경쟁력이 더욱 약화할 수 있다고 주장했다.

시민사회와 항만업계도 강하게 반발하고 있다.

인천항발전협의회 등 항만업계는 정부의 항만공사 일괄 통합에 대해 "항만공사 통합 여부를 단순히 기관 수를 줄이거나 관리 비용을 절감하는 차원에서 결정해서는 안 된다"며 획일적인 통합 논의를 중단할 것을 촉구했다.

인천항만업계에서는 특히 수도권 물류 경쟁력 약화를 우려하고 있다.

인천항을 별도의 항만공사가 아닌 거대 통합기관의 지역 조직으로 운영할 경우 지역 현안에 대한 신속한 투자 결정과 사업 추진이 어려워질 수 있다는 것이다.

항만공사 통합이 인천항의 개발 우선순위와 투자 규모에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다.

정 의원은 앞서 부산항과 인천항의 정부 투자 격차를 지적하며 "투자도 홀대하고 운영도 통합하면 인천항 경쟁력이 약화될 수 있다"고 주장했다.

항만 노동계에서는 "항만별 협력은 가능하지만 조직 자체를 합치면 경쟁력이 떨어진다"고 주장했다.

인천 항만업계 관계자는 "지역 정치권과 시민사회, 항만업계가 인천항만공사 통합 추진 반대에 한 목소리를 내면서 통합안이 인천의 핵심 현안으로 급부상하고 있다"고 말했다.

hjk01@newspim.com