[미국 특징주] 팔란티어, PwC와 제휴 확대…기업용 AI·M&A·ERP 현대화 정조준

AI 핵심 요약beta
- 팔란티어가 3일 PwC US와 제휴 확대했다.
- 기업용 AI·M&A·ERP 현대화에 집중했다.
- 실제 고객사 도입 성과가 관건이다.
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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 팔란티어 테크놀로지스(종목코드: PLTR)가 PwC US와 전략적 제휴 관계를 확대한다고 3일(현지시간) 발표했다. 이번 협력은 기업용 인공지능(AI) 도입, 인수합병(M&A) 트랜스포메이션, 전사적자원관리(ERP) 현대화라는 세 가지 우선 분야에 집중되며, 팔란티어가 자사 플랫폼을 복잡한 기업 업무 프로세스 깊숙이 침투시킬 수 있는 폭넓은 통로를 확보했다는 점에서 투자자들의 관심을 끌고 있다.
이번 확대 협력의 핵심은 팔란티어의 파운드리(Foundry)와 AI 플랫폼(AIP)에 PwC의 엔지니어링 역량, 산업별 전문성, 트랜스포메이션 경험을 결합하는 데 있다. PwC는 이미 AI 엔지니어링 및 관리형 서비스 부문에서 팔란티어 생태계 내 선도 기업으로 인정받아 왔으며, 식품 제조업체의 공급망 효율 10% 개선, 식료품 소매업체의 예측 정확도 90~95%, 렌터카 업체의 운행 불가 차량 비율 40% 감소 등 구체적 성과를 축적해왔다. 이러한 실적이 이번 제휴 확대의 신뢰 기반이 된 것으로 풀이된다.
◆ 세 가지 축: AI 확산·M&A·ERP
첫째, 기업용 AI 부문에서는 고객사들이 시범 프로젝트 단계를 넘어 공급망·물류, 고객 생애주기 관리, 사이버·디지털 리스크, 자본 프로젝트 계획, 부동산 관리 등 실제 업무 영역으로 AI를 확산시키는 것을 목표로 한다.
둘째, 가장 구체적인 사업 기회는 M&A 분야에서 나온다. 양사는 파운드리와 AIP를 기반으로 업계 최초의 'AI 네이티브 딜 IT 플랫폼'을 선보이며, 기업 통합·분리 등 거래 프로세스 전반의 속도를 끌어올릴 계획이다. 목표치는 거래 실행 속도 최대 50% 단축, 일회성 거래 비용 최대 45% 절감으로, 이는 시너지 실현 시점을 앞당기고 주주 수익률 개선으로 이어질 수 있다는 점에서 상업적 의미가 크다.
셋째, ERP 현대화는 또 다른 성장 통로다. ERP 전환의 최대 위험 요인인 '구축 이전 단계의 데이터 정합성 확보' 문제를, PwC의 SAP 전문성과 팔란티어의 AIP를 결합해 해결한다는 구상이다. 데이터 품질을 개선하고 프로세스 비효율을 조기에 파악함으로써 전환 리스크를 낮추고 예측 가능성을 높이는 방식이다. 이 접근은 통신, 유틸리티, 소비재 등 다양한 산업의 SAP 전환 작업에 적용될 수 있다.
◆ 관전 포인트는 '실제 도입 사례'
이번 발표에서 구체적인 계약 규모나 매출 기여분은 공개되지 않았다. 따라서 제휴의 실질적 영향력은 향후 발표될 실제 고객사 도입 사례와 상업적 성과에 달려 있다고 볼 수 있다. 특히 신규 AI 네이티브 M&A 플랫폼의 채택 사례, 대규모 기업용 AI 구축 사례, SAP 현대화 프로젝트 및 관리형 서비스 계약에서의 실적이 이번 제휴의 성공 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다.
이번 제휴는 팔란티어가 개별 AI 프로젝트 수준을 넘어, 대기업의 핵심 업무 시스템과 운영 전반으로 영향력을 확장하려는 전략의 연장선으로 해석된다. PwC의 구현 전문성과 산업 지식이 팔란티어 소프트웨어의 시장 침투력을 높이는 조력자 역할을 할 수 있을지, 향후 도입 실적을 통해 확인될 것으로 보인다.
kimhyun01@newspim.com