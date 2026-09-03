무보, K뷰티 든든한 발판 된다...코스맥스 미국법인에 680억 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 무보가 3일 코스맥스 미국법인에 680억원 지원했다
- 코스맥스 미국법인 매출은 상반기 57% 급증했다
- 무보는 K컬처 해외법인 지원 2억달러를 넘겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"K-컬처 뿌리내리기 위해선 적시 금융지원 해야"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(무보)가 K뷰티 기업의 미국 시장 진출을 지원하기 위해 코스맥스 미국법인에 680억원(5000만달러) 규모의 금융지원에 나선다.
무보는 글로벌 화장품 ODM(제조업자 개발생산) 기업인 코스맥스의 미국 현지 법인에 총 680억원 규모의 운전자금을 지원한다고 3일 밝혔다.
이번 금융지원은 북미 시장에서 급상승 중인 K-뷰티의 영향력을 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.
코스맥스 미국법인은 최근 신규 바이어 유입과 주요 거래처의 주문량이 폭증하면서 올해 상반기 매출이 작년 같은 기간보다 57% 급증하는 등 가파른 상승 곡선을 그리고 있다.
현지에서 쏟아지는 주문 물량에 적시에 대응하기 위해 대규모 운전자금 확보가 절실했던 만큼, 이번 무보의 지원이 북미 사업 확대의 든든한 발판이 될 것으로 보인다.
이번 코스맥스 미국법인 지원분을 합산할 경우, 무보가 올해 들어 K-컬처 관련 기업의 해외법인에 지원한 총 금융 규모는 2억 달러를 넘어섰다.
장영진 무보 사장은 "K-컬처가 세계 시장에서 확실하게 뿌리내리기 위해선 적시의 금융 지원이 뒷받침되어야 한다"며 "앞으로도 우리 K-컬처 선도기업들이 세계 무대에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com