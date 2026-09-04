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[채권/외환] 월러 한마디에 美 국채금리·달러 '뚝'… 엔화는 2% 급등

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AI 핵심 요약

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  • 미국 국채 수익률과 달러화가 3일 동반 하락했다.
  • 월러 연준 이사가 9월 기준금리 동결 가능성을 시사했다.
  • 엔화 급등과 고용·물가 지표가 향후 변수로 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월 금리 인상 확률 63%→50%… 10년물 4.75%대로 하락
BOJ 인상 기대에 엔화 달러당 155엔대… 日 개입설은 '아니었다'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률과 달러화가 3일(현지시간) 동반 하락했다. 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 9월 기준금리 동결 가능성을 시사하면서 최근 빠르게 높아졌던 금리 인상 기대가 한풀 꺾인 영향이다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대가 커지면서 엔화가 달러 대비 2% 넘게 급등한 것도 달러화를 끌어내렸다.

이날 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 3.8bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.756%를 기록했다. 지난달 25일 이후 가장 큰 하루 하락폭이다. 전날에는 장중 4.818%까지 치솟아 2023년 11월 이후 최고치를 기록했다.

연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 5.6bp 떨어진 4.33%를 기록했다. 전날 4.41%까지 올라 2025년 1월 이후 최고치를 찍었지만 하루 만에 상승분을 상당 부분 반납했다. 30년물 국채 수익률도 2.8bp 내린 5.239%를 나타냈다.

미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.09.04 koinwon@newspim.com

◆ 월러 "물가 둔화 이어지면 동결"…인상 확률 63%→50%

국채 수익률을 끌어내린 결정적인 계기는 월러 이사의 발언이었다.

월러는 이날 워싱턴에서 열린 로이터 넥스트 뉴스메이커 행사에서 향후 발표되는 지표에서 인플레이션 압력이 완화하고 있다는 점이 확인될 경우 오는 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 동결을 지지할 가능성을 시사했다.

월러는 물가 압력이 완화되는지를 지켜보면서 통화정책에 대해 인내심을 갖는 쪽으로 기울고 있다고도 했다.

시장은 즉각 반응했다. CME 페드워치에 따르면 9월 금리 인상 가능성은 전날 63.2%에서 월러의 발언 이후 50% 안팎으로 떨어졌다.

지난주 케빈 워시 연준 의장이 잭슨홀 심포지엄에서 인플레이션에 대한 강한 경계감을 드러낸 뒤 시장에서는 9월 금리 인상 전망이 빠르게 확산했다. 여기에 미국과 이란 간 군사적 충돌 재개로 국제유가까지 급등하면서 인플레이션과 추가 긴축에 대한 우려가 커졌다.

이에 이번 주 초 글로벌 채권시장에서 대규모 매도세가 나타났고 미국 국채 수익률도 수년 만의 최고 수준까지 치솟았다.

인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스의 제이 햇필드 최고경영자(CEO) 겸 최고투자책임자(CIO)는 "시장이 지나치게 앞서갔다고 생각한다"고 말했다.

그는 "경제지표만 보면 금리 인하를 뒷받침할 수 있지만 헤드라인 인플레이션은 끔찍하다"며 "여전히 금리 인상 기대가 남아 있지만 경제지표는 이를 뒷받침하지 않는다. CPI가 결정적으로 중요할 것"이라고 했다.

◆ 고용시장 '느리지만 안정적'…서비스업은 예상 웃돌아

이날 발표된 경제지표는 미국 노동시장이 둔화하고 있지만 급격히 악화하고 있지는 않음을 보여줬다.

미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 전주보다 2000건 증가한 20만6000건으로 집계됐다. 로이터가 조사한 시장 전망치 20만5000건을 소폭 웃돌았다.

이번 주 발표된 일련의 고용지표는 미국 노동시장이 느리지만 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있음을 시사했다.

반면 서비스업 경기는 예상보다 강했다. 미 공급관리협회(ISM)가 발표한 8월 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.4로 7월의 54.1에서 상승했다. 시장 전망치 54.2도 웃돌았다. PMI가 50을 넘으면 경기 확장을 뜻한다.

예상보다 강한 서비스업 지표가 나오자 국채 수익률은 낙폭을 일부 줄였다.

시장의 시선은 이제 4일 발표되는 미국의 8월 고용보고서로 향하고 있다. 로이터가 집계한 시장 전망에 따르면 지난달 비농업 신규 고용은 5만6000명 증가했을 것으로 예상된다. 7월에는 고용이 예상 밖으로 2만3000명 감소했다.

다음 주에는 8월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)도 발표된다. 특히 물가가 다시 반등하는지 여부가 9월 금리 결정의 핵심 변수가 될 전망이다.

엔화 2% 급등…日 시장 개입설은 '아니었다'

외환시장에서는 엔화의 급등세가 두드러졌다.

일본 엔화는 달러 대비 2.08% 상승한 달러당 155.47엔을 기록했다. 지난 7월 미국과 일본의 공동 외환시장 개입 직후 기록한 달러당 155.21엔에 바짝 다가섰다. 이 선을 넘어설 경우 엔화 가치는 지난 5월 6일 이후 가장 높은 수준이 된다.

전날 엔화가 갑작스럽게 치솟으면서 시장에서는 일본 당국이 외환시장에 다시 개입한 것 아니냐는 관측이 확산했다.

그러나 BOJ가 공개한 일일 당좌예금 데이터를 분석한 결과 일본 재무성이 달러를 팔고 엔화를 사들이는 방식으로 시장에 개입한 흔적은 나타나지 않았다.

CIBC 캐피털마켓의 제러미 스트레치 수석 국제전략가는 "BOJ의 일일 당좌예금 데이터는 수요일 재무성이 달러를 매도하고 엔화를 매수하지 않았다는 것을 보여준다"며 "시장 참가자들의 보고에서도 재무성의 '레이트 체크(rate check)'가 없었던 것으로 나타났다"고 말했다.

레이트 체크는 정부나 중앙은행이 금융기관에 환율 수준을 문의하는 것으로 실제 시장 개입에 앞서 나타날 수 있는 움직임이다.

골드만삭스도 이날 엔화 상승이 과거 외환시장 개입 당시와 달리 점진적으로 진행됐다는 점을 들어 공식 개입 가능성에 선을 그었다.

BOJ 9월 인상 확률 75%…美·日 금리 전망 엇갈려

엔화 급등의 실제 배경으로는 BOJ의 금리 인상 기대가 꼽힌다.

다카타 하지메 BOJ 심의위원은 전날 인플레이션 압력이 강해지고 있다며 시장이 예상하는 고정적인 반기별 인상 속도에 얽매이지 말고 금리를 기민하게 올려야 한다고 주장했다.

시장은 현재 BOJ가 오는 17~18일 금융정책결정회의에서 기준금리를 25bp 인상할 가능성을 75%까지 반영하고 있다. 일부에서는 이보다 큰 폭의 인상 가능성도 거론된다.

스트레치는 현재 시장의 금리 전망이 "지나치게 매파적"이라고 평가하면서도 "더 빠른 금리 인상에 대한 시장의 추측이 이어지는 만큼 앞으로 며칠 동안 달러/엔 매수 포지션이 계속 압박받을 수 있다"고 말했다.

미무라 아쓰시 일본 재무성 재무관도 이날 외환시장 움직임을 계속 주시하고 있다며 최근 엔화 움직임에 아직 안심할 수 없다는 입장을 밝혔다.

◆ 달러인덱스 0.7%↓…고용·CPI가 다음 분수령

미국에서는 금리 인상 기대가 후퇴하고 일본에서는 반대로 금리 인상 기대가 높아지면서 달러화는 주요 통화 대비 일제히 약세를 보였다.

주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.69% 하락한 98.91을 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.41% 상승한 1.1634달러를 나타냈다. 영국 파운드화는 0.18% 오른 1.3508달러를 기록했고, 일본 엔화는 달러 대비 2.08% 강세를 보이며 달러당 155.47엔을 나타냈다.

 

달러/원 환율은 한국 시간으로 4일 오전 7시 기준 전장 대비 11.53% 하락한 1358.00원에 거래됐다.

최근 글로벌 금융시장을 뒤흔든 '금리 상승·달러 강세' 흐름은 이날 일단 제동이 걸렸다. 다만 4일 미국 고용보고서에 이어 다음 주 CPI와 PPI까지 굵직한 지표 발표가 이어지는 만큼 국채 수익률과 달러화의 방향은 다시 크게 움직일 가능성이 있다.

koinwon@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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