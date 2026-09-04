KB증권, '퇴직연금형 개인투자용 국채' 서비스 개시

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 4일 퇴직연금형 국채거래 서비스를 선보였다
- 퇴직연금 계좌로 10년물·20년물 국채에 투자할 수 있다
- 첫 청약은 9일부터 15일까지 진행돼 18일 발행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 4일 퇴직연금 계좌(DC·IRP)를 통해 개인투자용 국채에 투자할 수 있는 '퇴직연금형 개인투자용 국채' 거래 서비스를 선보인다고 밝혔다.
KB증권에 따르면 퇴직연금형 개인투자용 국채는 개인투자자가 퇴직연금 계좌를 통해 개인투자용 국채 10년물과 20년물에 투자할 수 있도록 새롭게 도입되는 제도다.
개인투자용 국채는 국채 수요 기반을 다변화하고 개인의 안정적인 장기 자산 형성을 지원하기 위해 도입된 저축성 국채로, 이번 제도 도입을 통해 퇴직연금 고객의 노후자산 운용 선택지가 한층 확대될 것으로 기대된다.
퇴직연금형 개인투자용 국채는 10년물과 20년물로 구성되며 매월 20일 발행을 원칙으로, 발행일 전 7영업일 동안 청약을 진행한다. 발행일이 비영업일인 경우 직전 영업일에 발행된다.
첫 청약은 오는 9일부터 15일까지 진행되며, 9월 18일 발행될 예정이다. 청약은 KB증권 영업점을 방문하거나 MTS 'KB M-able(마블)'을 통해 신청할 수 있다.
만기까지 보유하면 표면금리에 가산금리를 더해 연복리 방식으로 이자가 적용된다. 중도환매는 매입 후 1년이 지나면 가능하며, 법에서 정한 사유에 해당하면 1년 이내에도 가능하다. 중도환매 시에는 가산금리 없이 표면금리를 기준으로 단리가 적용된다.
KB증권 관계자는 "퇴직연금형 개인투자용 국채 도입으로 고객이 투자 성향과 은퇴 계획에 맞춰 노후자산을 운용할 수 있는 선택지가 더욱 다양해졌다"며 "'연금, KB증권이 먼저 다가갑니다'라는 방향 아래 고객에게 필요한 상품과 정보를 한발 앞서 제공하고, 노후자산 관리에 실질적인 도움이 되는 연금 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com