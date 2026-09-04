솔타메디칼코리아, 'SOMA Thermage® FLX Symposium' 개최

AI 핵심 요약beta
- 솔타메디칼코리아는 8월 29일 써마지 심포지엄을 열었다.
- 행사는 최신 연구와 임상 인사이트 공유를 위해 마련됐다.
- 의료진·패널이 소비자 인식과 최신 트렌드를 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 솔타메디칼코리아는 지난 8월 29일 서울 그랜드 워커힐 비스타홀에서 'SOMA Thermage® FLX Symposium'을 개최했다. 이번 행사는 Thermage® FLX와 관련한 최신 연구 결과와 임상 인사이트를 공유하고 의료진 간 학술 교류를 확장하기 위해 마련됐다.
심포지엄에서는 얼굴 및 눈 시술과 관련된 최신 연구와 실제 임상 적용을 주제로 다양한 학술 세션이 진행됐다. 행사는 오후 6시 Welcome&Dinner를 시작으로 장예원 아나운서의 사회로 진행됐으며, 솔타메디칼코리아 한상진 대표가 개회사를 통해 행사 취지와 비전을 소개했다.
학술 세션에서는 리을피부과 김인용 원장과 힐링안과의원 김선영 원장이 연자로 나서, 새롭게 발표된 'Thermage® Delphi Consensus' 논문과 'Eye Thermage® White Paper'를 중심으로 최신 연구 결과와 임상 적용 사례를 공유했다.
이어진 토크 콘서트 세션에는 모델 겸 방송인 한혜진과 Ipsos 관계자, 7인의 의료진 패널이 참여했다. 패널들은 써마지 시술에 대한 소비자 인식 변화, 환자 응답, 임상 현장 이용 및 최신 트렌드 등을 주제로 의견을 나눴다. 소비자 조사 결과와 의료진의 임상 이용을 바탕으로 소비자와 의료진의 관점을 논의했다.
행사 후반에는 모델 겸 방송인 한혜진과 함께하는 포토 이벤트가 진행됐으며, 폐회 및 단체 촬영으로 심포지엄이 마무리됐다.
솔타메디칼코리아 한상진 대표는 "이번 SOMA Thermage® FLX Symposium은 최신 연구 결과와 임상 이용을 공유하고 의료진 간 학술적 교류를 확장하기 위해 마련된 자리"라며, "앞으로도 다양한 학술 활동과 정보 교류의 기회를 통해 국내 의료진에게 최신 임상 인사이트를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 전했다.
whitss@newspim.com