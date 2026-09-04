파트존, 중고부품 '파트존그린' 앱 통합

AI 핵심 요약beta
- 파트존은 4일 중고부품 서비스 파트존그린을 앱에 통합했다.
- 신품 소모품부터 중고부품까지 검색·구매를 한곳에서 지원했다.
- 회사는 AI 추천과 결제 도입으로 자원순환을 확대한다.
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GPID·AI 기반 차량 맞춤형 부품 추천
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 데이터 기반 차량 관리 플랫폼 파트존이 중고부품 전문 서비스 '파트존그린'을 기존 파트존 앱에 통합했다.
4일 파트존은 파트존그린 통합을 완료하고 신품 소모품부터 차량 내·외장 중고부품까지 한곳에서 검색하고 구매할 수 있는 서비스를 제공한다고 밝혔다.
파트존은 차량번호나 차대번호를 입력하면 해당 차량에 맞는 부품을 검색하고 구매부터 정비 예약까지 이용할 수 있는 차량 관리 서비스다. 이번 통합으로 이용자는 신품과 중고부품을 별도 서비스로 구분하지 않고 파트존 앱에서 함께 확인할 수 있게 됐다.
회사는 중고부품 유통 확대를 통해 사용 가능한 자동차 부품의 폐기를 줄이고 재사용을 촉진한다는 계획이다. 개인 고객뿐 아니라 카센터와 정비소 등 사업자 고객에게도 부품 선택지를 확대한다.
차량 맞춤형 부품 검색에는 파트존이 자체 구축한 글로벌 부품 식별 데이터(GPID) 관련 특허 기술과 인공지능(AI) 기반 추천 알고리즘을 적용했다. GPID 데이터베이스와 AI를 결합해 수십만 개 부품 가운데 차량과 호환되는 제품을 탐색할 수 있도록 지원한다.
서비스 통합과 함께 자체 결제 서비스 '파트존 페이(Partzone Pay)'도 도입했다. 중고부품 도면 탐색 화면도 개편해 필요한 외장 부품을 차량 도면에서 확인할 수 있도록 했다.
파트존은 올해 하반기 AI 기반 고객상담 관리 시스템을 구축하고 차량번호를 등록하지 않아도 부품을 탐색·구매할 수 있는 기능을 순차적으로 도입할 예정이다.
파트존 관계자는 "파트존그린 통합에는 고객의 차량 유지비 부담을 낮추고 자동차 산업의 자원순환에 기여하고자 하는 파트존의 ESG 경영 의지가 담겨 있다"며 "자체 구축한 GPID 데이터와 관련 특허 기술, 고도화된 AI 기술을 바탕으로 자동차에 익숙하지 않은 사람도 쉽고 정확하게 차량의 생애주기를 관리할 수 있는 모빌리티 케어 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com