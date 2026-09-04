현대차증권, 연말까지 중개형 ISA·IRP 고객 대상 계좌 입금 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 4일 ISA·IRP 고객 이벤트를 시작했다
- ISA 신규·기존 고객에 수수료 우대와 사은품을 준다
- IRP 입금 고객엔 상품권을 주고 신규개설 혜택도 더했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 오는 12월 31일까지 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌)와 IRP(개인형퇴직연금) 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
우선 현대차증권은 중개형 ISA '스텝업 챌린지' 이벤트를 통해 거래 수수료(0.0042087%) 우대 혜택을 평생 제공할 예정이다.
신규 고객의 경우 이벤트 기간 순입금 누적 금액에 따라 다양한 사은품도 지급한다. ▲100만원 이상 500만원 미만 메가커피 '늘감사해요' 세트 ▲500만원 이상 1000만원 미만 배달의민족 2만원권 ▲1000만원 이상 신세계상품권 5만원권) 등이다.
기존 고객도 올해 안에 ISA 연간 납입한도인 2000만원을 모두 채우면(기존납입금 포함) 추첨을 통해 아이패드에어11(2명), 에어팟맥스2(2명), 다이슨슈퍼소닉 뉴럴헤어드라이어(2명), 호텔 숙박권(2명) 등을 증정한다.
IRP 입금 이벤트는 IRP 입금 금액에 따라 신세계이마트 상품권을 지급한다. ▲100만원 이상 300만원 미만 1만원권 ▲300만원 이상 500만원 미만 2만원권 ▲500만원 이상 3만원권 등이다.
입금액 기준은 개인납입금 및 퇴직금 입금액, ISA 만기전환금, 타 금융기관으로부터 이전한 금액을 모두 합산한 금액이다. 신규 개설 고객에게는 신세계이마트 상품권 1만원권도 추가로 지급한다.
김재정 현대차증권 WM사업실장 상무는 "ISA와 IRP는 절세 혜택을 바탕으로 장기적인 투자 목표를 실천할 수 있는 대표적인 자산 관리 계좌"라며 "이번 이벤트를 통해 다양한 고객들이 현대차증권의 절세 상품에 대해 관심을 갖는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com