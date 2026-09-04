NH투자증권, 국민연금 노령연금액 산출 원리 다룬 'THE100리포트' 발간

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권 100세시대연구소가 4일 국민연금 노령연금 산출 원리 리포트를 냈다.
- 리포트는 기본연금액의 A값·B값 구조를 중심으로 분석했다.
- 소득수준별 연금액과 가입기간 연장 효과도 시뮬레이션했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노령연금액의 산출구조, 국민연금의 소득재분배 효과 등 분석
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 4일 국민연금 노령연금액 산출 원리를 다룬 'THE100리포트' 132호를 발간했다고 밝혔다.
THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치 자료로, 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리, 100세시대 트렌드 등 다양한 주제를 다룬다.
이번 리포트는 국민연금 노령연금액이 어떤 원리로 산출되는지를 중점적으로 살펴봤다. 연금액 계산의 핵심인 기본연금액이 전체 가입자의 평균소득을 반영하는 'A값'과 가입자 본인의 평균소득인 'B값', 비례상수와 장기가입 할증계수로 구성된다는 점에 초점을 맞춰 분석했다.
소득수준별 연금액도 시뮬레이션해 소득이 높아지더라도 연금액은 그에 비례해 늘어나지 않는 소득재분배 효과를 확인하고, 조기퇴직으로 소득이 끊긴 이후에도 60세까지 보험료를 계속 납부하는 경우의 경제성을 따져 봤다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "국민연금은 같은 제도에 가입하더라도 소득수준과 가입기간 등에 따라 실제 수령액에 큰 차이가 발생할 수 있다"며 "이번 보고서에서는 노령연금액이 결정되는 산출구조를 일반 투자자의 눈높이에서 풀어보고, 가입기간 연장과 소득재분배 구조가 노후소득에 미치는 영향을 구체적으로 살펴봤다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com