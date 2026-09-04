주말 서울 불꽃축제·마라톤대회…도심 교통혼잡 예상

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰이 5일 불꽃축제 도심 교통을 통제했다
- 여의동로와 원효대교, 여의나루역 무정차가 시행됐다
- 6일엔 서울 투어 마라톤으로 세종대로 등 통제됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
6일 오전 서울 도심 마라톤 대회
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 오는 주말 서울에서 불꽃축제와 마라톤 대회가 열리며 도심 곳곳에서 교통 혼잡이 예상된다.
4일 경찰에 따르면 '2026 서울세계불꽃축제' 본행사가 열리는 토요일인 오는 5일 오후 3시부터 자정까지 여의동로(마포대교 남단~63빌딩) 차량 통행이 전면 제한된다.
이에 앞서 불꽃축제 행사 준비와 철수 등을 위해 5일 오전 9시부터 하루 뒤인 6일 오전 3시까지 원효대교 양방향도 전면 통제한다. 경찰은 여의나루로 등 6개 지점 인근 아파트 주민 및 행사 차량만 선별적으로 통과시킬 예정이다.
인파가 가장 많이 몰리는 지하철 5호선 여의나루역은 5일 오후 7시부터 3시간 동안 열차가 무정차로 통과한다. 불꽃축제 종료 후 안전 귀가를 돕기 위해 마포대교와 한강대교 하위 1개 차로를 통제해 보행로로 활용한다.
서울세계불꽃축제는 서울 여의도 일대에서 이날 전야제를 시작으로 5일 오후 1시부터 10시까지 본행사가 이어진다.
일요일인 오는 6일에는 서울 도심에서 'YTN 서울 투어 마라톤 대회'가 열린다. 서울시청 광장에서 출발해 세종대로사거리·종로·을지로·청계천로를 거쳐 무교로로 돌아오는 코스다.
경찰은 6일 오전 6시 30분부터 오전 9시 15분까지 세종대로(세종사거리~흥인지문사거리)를 통제한다. 오전 7시 40분부터 오전 9시까지는 을지로(을지로1가사거리~을지로3가사거리)를 통제한다. 오전 7시 45분부터 오전 10시 30분까지는 청계천로 마라톤 주자 이동에 따라 유동적으로 도로 일부 구간을 통제한다.
경찰은 주말 동안 교통경찰과 모범운전자 등 1610명을 배치해 차량 우회 안내 등 차량 통행을 관리할 예정이다.
ace@newspim.com