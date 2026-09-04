'석유화학 사업재편 1호' H&L Advanced 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- HD현대케미칼·롯데대산석화가 4일 H&L Advanced를 출범했다.
- 통합법인은 대산 1호 프로젝트로 사업재편에 나섰다.
- 정유·석화 연계로 효율과 고부가 전환을 추진했다.
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정유·석화 연계로 원가 경쟁력 강화…스페셜티·친환경 제품 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=국내 석유화학 산업 사업재편의 첫 사례인 HD현대케미칼과 롯데대산석화 통합법인 'H&L Advanced'가 공식 출범했다.
H&L Advanced는 4일 충남 서산 대산공장에서 출범식을 열고 본격적인 사업에 나섰다고 밝혔다.
이날 행사에는 H&L Advanced 공동대표인 조남수 대표이사와 천양식 대표이사를 비롯해 이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표, 송명준 HD현대오일뱅크 대표이사 등 주요 경영진과 임직원 약 180명이 참석했다.
H&L Advanced는 국내 석유화학 산업 경쟁력 강화를 위해 추진된 '대산 1호 프로젝트'를 통해 출범한 통합법인이다. 사명에는 HD현대케미칼의 'H'와 롯데케미칼의 'L'을 담고 변화와 혁신을 통한 지속가능한 성장을 의미하는 'Advanced'를 결합했다.
통합법인은 정유와 석유화학 사업 간 연계를 강화해 원료 조달부터 제품 생산까지 전 과정을 최적화한다는 방침이다. 이를 통해 생산 효율성을 높이고 원가 경쟁력을 강화하는 등 통합에 따른 운영 시너지를 극대화할 계획이다.
중장기적으로는 범용 석유화학 제품 중심의 사업구조에서 벗어나 스페셜티 소재와 친환경 제품을 중심으로 포트폴리오를 확대할 예정이다. 수익성이 높은 고부가가치 제품 비중을 늘려 미래 성장 기반도 확보한다는 구상이다.
송명준 HD현대오일뱅크 대표이사는 "H&L Advanced는 양사가 축적해 온 역량과 경험을 결집해 민첩한 조직과 강한 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 것으로 기대한다"며 "대한민국 석유화학 산업의 새로운 가능성을 여는 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.
이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표는 "롯데와 HD현대는 그간 합작사업 운영을 통해 쌓아온 신뢰와 협력을 기반으로 대산사업의 경쟁력을 확보하는 통합의 길을 선택했다"며 "양사의 역량이 효과적으로 결합돼 생산과 운영 전반에서 의미 있는 성과로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com