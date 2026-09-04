S-OIL, 산업 AI·차세대 배터리 벤처 투자…미래 성장동력 발굴

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 4일 산업 AI·배터리 벤처투자를 확대했다.
- 원프레딕트·리베스트에 총 45억원을 투자했다.
- 기존 사업과 연계해 성장기회 발굴에 나섰다.
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AI 예지보전 활용·항공용 배터리 기술 등 신사업 가능성 모색
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=S-OIL이 산업 인공지능(AI)과 차세대 배터리 등 미래 유망기술을 보유한 벤처기업에 대한 전략적 투자를 확대하며 새로운 성장기회 발굴에 나서고 있다.
S-OIL은 산업 AI와 에너지·배터리 등 미래 산업의 기술 변화에 대응하기 위해 유망 벤처기업에 투자하고, 이후에도 해당 기업의 기술 및 사업 성장을 기존 사업과 연계해 시너지 창출 가능성을 모색하고 있다고 4일 밝혔다.
대표적인 투자 사례는 산업 AI 및 예방진단 솔루션 기업 원프레딕트와 차세대 배터리 기업 리베스트다.
S-OIL은 지난 2019년과 2020년 두 차례에 걸쳐 원프레딕트에 총 20억원을 투자했다. 현재 보유 지분은 약 5%다.
원프레딕트는 AI 기반 예지보전 기술을 활용해 정유·석유화학 플랜트의 회전기기와 배관, 변압기 등 주요 설비의 이상 징후와 고장 위험, 잔여 수명을 사전에 예측하는 솔루션을 제공한다.
S-OIL은 해당 기술을 설비 운영에 활용해 가동 안정성을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 한편, 돌발적인 가동 중단을 예방하는 데 활용하고 있다. 원프레딕트는 최근 미래에셋증권을 대표주관사로 선정하고 오는 2027년 1분기 기술특례상장을 추진하고 있다.
차세대 배터리 분야에도 투자를 이어가고 있다. S-OIL은 2019년과 2021년 리베스트에 총 25억원을 투자해 현재 약 6%의 지분을 보유하고 있다.
리베스트는 플렉시블 리튬이온 배터리 제조 기술을 기반으로 차세대 배터리를 개발하고 있으며 최근 항공용 배터리에 적용되는 고출력·고에너지밀도 셀을 일부 양산하고 있다. 올해는 기존 투자자인 유니드로부터 100억원 규모의 추가 투자도 유치했다.
S-OIL 관계자는 "벤처투자는 단순한 재무적 투자를 넘어 빠르게 변화하는 산업 환경과 미래 기술을 선제적으로 파악하고 새로운 사업기회를 발굴하기 위한 전략적 수단"이라며 "앞으로도 기존 사업의 경쟁력을 높이고 미래 성장 가능성이 높은 분야의 기술을 확보할 수 있도록 유망 벤처기업과의 투자 및 협력 기회를 지속적으로 모색할 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com