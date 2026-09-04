SK렌터카, 법인차 운영 진단부터 정비까지…맞춤형 서비스 나선다

AI 핵심 요약beta
- SK렌터카가 4일 법인차 맞춤형 모빌리티 사업을 강화했다.
- 법인차 이용 기업 84%는 계약 뒤 이탈 의향을 보였다.
- 통합관리 도입 시 85.6%가 업무효율 개선을 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = SK렌터카가 기업별 법인차 운영 현황을 진단하고, 관리·정비·사고처리 등을 묶은 맞춤형 모빌리티 솔루션 사업을 강화한다.
SK렌터카는 리멤버앤컴퍼니와 국내 465개 기업의 법인차량 운영 실태를 조사한 결과를 4일 공개했다.
조사 결과 렌터카·리스를 이용 중인 기업의 84%가 현재 계약 종료 후 다른 업체로 옮길 의향이 있다고 답했다. 반면 서비스 선택 시 '저렴한 렌탈료'를 1순위로 꼽은 응답은 7.5%에 그쳤다. 통합 관리 서비스 도입 시 업무 효율이 10% 이상 개선될 것으로 기대한다는 응답은 85.6%였다.
SK렌터카는 기업별 운용 방식에 맞춰 차량관제 솔루션 '스마트링크', 법인 고객용 앱 '스마트케어 Biz', 방문 정비, 원스톱 사고처리, 전기차 긴급 충전 등을 조합해 제공할 계획이다.
차량 관리 담당자의 75.4%는 운행일지 취합과 영수증 대조 등에 매월 3시간 이상을 쓰고 있었고, 영업 담당자의 72%는 정비를 위해 직접 정비소를 방문해 대기한 경험이 있다고 답했다.
SK렌터카 관계자는 "기업별 차량 운영 실태를 진단해 고객에게 맞는 상품과 서비스를 제안해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com