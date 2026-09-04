넷마블, TGS 2026 신작 3종 출격…'샹그릴라·펄인블루' 첫 시연

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 4일 TGS 2026 출품작 3종 특설 사이트를 열고 시연 콘텐츠를 공개했다.
- 샹그릴라 프론티어와 펄인블루는 첫 시연 빌드를 선보였다.
- 나 혼자만 레벨업 카르마는 코스프레쇼와 타임어택 배틀을 진행했다.
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반 타이토·k4sen·보도카 '3파전 타임어택'
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넷마블이 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에 출품하는 신작 3종의 특설 사이트를 열고 시연 콘텐츠와 무대 프로그램을 공개했다.
4일 넷마블에 따르면 TGS 2026 출품작은 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '펄인블루' 등 3종이다. 넷마블은 행사 개최 전까지 각 출품작의 상세 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.
'샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 이번 행사에서 처음으로 플레이 가능한 시연 버전을 선보인다. 오는 20일에는 우치다 유우마, 히다카 리나, 테라자키 유카 등 애니메이션 성우진이 참여하는 토크쇼가 열린다. 성우진은 게임을 직접 플레이하고 시연 소감을 공유할 예정이다.
현장에서는 코스프레쇼와 게임 시연 이벤트도 진행된다. 방문객에게는 게임 캐릭터를 활용한 선바이저와 인형 등 다양한 굿즈를 제공한다.
'나 혼자만 레벨업: 카르마'는 게임 시연과 함께 오는 18일부터 매일 코스프레쇼와 스트리머 대전 무대를 진행한다. 코스플레이어 이오리 모에와 마나소가 각각 성진우와 차해인으로 분장해 무대에 오른다.
오는 20일에는 성진우 역의 성우 반 타이토와 스트리머 k4sen, 보도카가 게임 클리어 시간을 겨루는 '3파전 타임어택 배틀'에 참여한다. 해당 무대는 공식 유튜브와 X를 통해 생중계된다.
'펄인블루'도 TGS 2026에서 처음으로 시연 빌드를 공개한다. 무대에서는 기사단 그룹 '다크나이트' 캐릭터 4명의 성우진이 참여하는 토크쇼와 라이브 연기, 관람객 대상 질의응답을 진행한다.
오는 18일부터 행사 폐막일까지는 코스플레이어 시노노메 우미 등이 참여하는 코스프레쇼와 촬영회도 열린다.
넷마블은 TGS 2026 특설 사이트와 각 게임별 사이트를 통해 부스 위치와 출품작 소개, 현장 이벤트 등의 정보를 제공한다.
flurry327@newspim.com