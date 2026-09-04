이지스, 국내 정밀도로지도 솔루션 점유율 85% 돌파

AI 핵심 요약beta
- 이지스가 4일 정밀도로지도 솔루션 점유율 85%를 넘겼다.
- 국토지리정보원 프로젝트 수주업체 다수가 이 솔루션을 썼다.
- 올해 8월까지 관련 수주 규모는 전년보다 58% 늘었다.
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자율주행 원천데이터 구축·갱신 시장 공략
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 디지털 트윈 전문기업 이지스가 국내 주요 정밀도로지도 제작 프로젝트에서 자사 솔루션 점유율이 85%를 넘어섰다고 밝혔다.
4일 이지스에 따르면 국토지리정보원이 추진하는 정밀도로지도 제작 프로젝트 수주 업체 상당수가 회사의 정밀도로지도 데이터 인프라 솔루션을 사용하고 있다. 솔루션 적용 확대에 따라 올해 8월까지 관련 수주 규모는 전년 동기 대비 58% 증가했다.
정밀도로지도는 실제 주행 환경을 정밀하게 구현해 자율주행차가 도로 상황을 인식하고 주행 여부를 판단하는 데 활용되는 원천데이터다.
이지스의 솔루션은 라이다와 영상 기반 도로 공간 데이터를 정밀도로지도 제작 기준에 맞춰 가공하고 이후 지도 최신화까지 수행할 수 있도록 지원한다.
회사는 울산광역시 고정밀 전자지도 구축 사업에도 3년 연속 참여하고 있다. 해당 사업을 통해 공간 데이터를 미래 모빌리티 서비스에 활용할 수 있는 디지털 트윈 데이터로 전환하는 기술을 고도화하고 있다.
회사 관계자는 "국가 정밀도로지도 제작 프로젝트 수주업체 대다수가 이지스 솔루션을 사용하고 있다는 것은 정밀도로지도 데이터 구축 과정에서 이지스의 기술이 사실상 표준 솔루션으로 자리잡고 있다는 의미"라며 "정밀도로지도는 신규 구축 이후에도 도로 변화에 따라 지속적인 최신화가 필요한 만큼, 자율주행 원천데이터 시장에서 반복적인 솔루션 수요를 확보해 나가겠다"고 말했다.
이어 "도로객체 인식에 적용 중인 AI 기술을 변화 탐지와 속성 데이터 자동 구축에도 적용해 정밀 도로지도 구축·갱신의 정확도와 속도를 한층 높일 것"이라고 덧붙였다.
한편 이지스는 디지털 트윈 기술을 기반으로 피지컬 인공지능(AI), 우주항공, 미래 모빌리티 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 독일 우주항공센터(DLR)와 가이아-X(GAIA-X) 프레임워크 기반 플랫폼을 구축하고 있으며 엔비디아 옴니버스 연동 솔루션 출시도 준비하고 있다. 위성 데이터를 활용한 정제 플랫폼 테스트도 마쳤다.
winter1004@newspim.com