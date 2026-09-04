크래프톤 5민랩, 신작 'WPCA' 첫 공개…서울서 초자연 현상 사냥

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 5민랩이 4일 신작 WPCA 첫 트레일러를 공개했다.
- 현대 서울 배경의 허구 사냥과 협동 전투를 담았다.
- WPCA는 2028년 3분기 출시를 목표로 개발 중이다.
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2028년 출시 목표, 첫 테스트 일정 발표
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 5민랩이 개발 중인 신작 헌팅 액션 게임 '세계허구관리연맹: WPCA'의 첫 공식 트레일러를 공개했다.
4일 크래프톤에 따르면 5민랩은 지난 3일 소니 인터랙티브 엔터테인먼트가 진행한 글로벌 게임 쇼케이스 '스테이트 오브 플레이(State of Play)'에서 WPCA의 첫 트레일러를 선보였다.
이번 영상에는 현대 서울을 배경으로 펼쳐지는 전투와 초자연적 이상현상인 '허구', 이를 상대하는 캐릭터들의 액션 및 협동 전투 등 실제 게임 플레이 장면이 담겼다.
WPCA는 현대 문명의 상식으로 설명할 수 없는 초자연적 현상이 발생하는 세계를 배경으로 한 헌팅 액션 게임이다. 이용자는 '세계허구관리연맹' 서울 지부 소속 '격리자'가 돼 현실을 위협하는 이상현상 '허구'를 사냥하고 격리하게 된다.
각 허구는 서로 다른 특성과 전투 방식을 지니며 이용자는 일반 공격과 스킬을 사용하는 동시에 적의 약점과 주변 환경을 활용해 상대를 무력화할 수 있다. 대형 허구와 연속으로 맞붙는 보스 전투도 마련됐다.
성장과 장비 조합 요소도 적용됐다. 이용자는 허구에게서 얻은 재료로 무기를 제작하고 다양한 스킬과 패시브, 랜덤 옵션 장비를 조합해 자신만의 전투 빌드를 구성할 수 있다.
싱글 플레이와 함께 최대 3인이 참여하는 협동 플레이도 지원한다.
WPCA는 2028년 3분기 글로벌 출시를 목표로 개발 중이며 플레이스테이션을 비롯한 다양한 플랫폼으로 출시될 예정이다. 5민랩은 오는 10월 첫 테스트 일정과 참가 방법 등을 공개할 계획이다.
flurry327@newspim.com