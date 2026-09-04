李대통령, 시민사회 관계자 초청 간담회…'정책'과 '현장' 괴리감 좁힌다

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 4일 시민사회 간담회를 연다.
- 인권·환경 등 현장 활동가들 의견을 듣는다.
- 청와대는 실무책임자 위주로 참석자를 꾸렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 4일 정책과 현장의 거리를 좁히기 위해 시민사회 관계자들을 초청해 각종 현안에 대한 의견을 청취한다.
청와대는 이날 보도자료를 통해 이 대통령이 청와대에서 시민사회 관계자들과 간담회를 연다고 밝혔다. 간담회는 사회 각계에서 다양한 의견이 도출되는 상황에서, 시민사회 관계자들과 만나 현장의 목소리를 경청하기 위해 마련됐다.
이 대통령은 간담회를 통해 인권·환경·농어업·평화·과거사 등 분야별로 현장에서 활동 중인 참가자들의 의견을 가감 없이 듣고 소통할 예정이다.
시민사회에서는 이승훈 시민사회단체연대회의 운영위원장과 주제준 한국진보연대 정책위원장을 비롯한 관계자들이 참석한다.
청와대는 "참석자들은 현장의 목소리를 듣겠다는 취지에서 각 단체의 대표나 원로급 인사보다 현장 일선에서 활동하는 실무책임자 위주로 구성됐다"며 "청와대에서도 경청통합수석, 국민경청비서관 등이 함께 자리할 예정"이라고 밝혔다.
pcjay@newspim.com