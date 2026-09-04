티웨이항공 임직원, 유기견 보호소 찾아 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공 임직원 15명이 지난달 22일과 28일 봉사했다.
- 인천 유기견 보호소서 청소와 산책 등 돌봄을 지원했다.
- 티웨이항공은 지역사회 연계 공헌을 이어가겠다고 했다.
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2018년부터 보육원·벽화 그리기 등 지역사회 나눔 이어가
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공은 임직원 봉사동호회 '쉼'봉사 소속 임직원 15명이 지난달 22일과 28일 두 차례에 걸쳐 인천 소재 유기견 보호소 '도로시지켜줄개'를 찾아 봉사활동을 진행했다고 4일 밝혔다.
이번 봉사활동에서는 견사 청소와 주변 환경 정화, 시설 정비를 비롯해 사료 및 물품 이동, 유기견 산책과 놀이, 마당 배변 정리 등이 진행됐다. 참여 임직원들은 보호소에 머무는 유기견들이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 시설 관리와 돌봄 활동을 지원했다.
'쉼'봉사는 지난 2018년 결성된 티웨이항공 임직원 자율 봉사동호회다. 그동안 보육원 봉사와 사랑의 붕어빵 판매, 소방관 협력 벽화 그리기 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다.
티웨이항공은 앞으로도 임직원의 자발적인 참여를 바탕으로 유기견 보호를 비롯해 지역사회와 연계한 사회공헌 활동을 지속한다는 계획이다.
한편 티웨이항공은 최근 SSC(Selective Service Carrier) 사업 전략을 발표하고 오는 10일부터 '트리니티항공'으로 새롭게 운항할 예정이다. 연내 A330-900NEO 중대형기와 B737-8 등 차세대 항공기를 추가 도입해 노선 및 서비스 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
티웨이항공 관계자는 "견사를 청소하며 땀 흘린 시간이었지만 아이들이 꼬리를 흔들며 반겨주는 모습에 오히려 더 큰 힘을 얻었다"며 "앞으로도 유기견뿐 아니라 주변의 다양한 이웃들과 온기를 나누는 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com