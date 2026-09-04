한국콜마, 국내 화장품 업계 최초 '프리미에르 비죵 파리' 초청

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마가 4일 프리미에르 비죵 파리에 참가했다
- 국내 화장품 업계 최초 초청으로 전시 공간을 꾸몄다
- 패션 영감 색조로 글로벌 경쟁력 강화 의지를 밝혔다
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27가지 트렌드 컬러·색조 기술 소개
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마가 세계적인 패션·섬유 소재 전시회 '프리미에르 비죵 파리(Première Vision Paris)'에 국내 화장품 업계 최초로 초청받아 참가했다고 4일 밝혔다.
프리미에르 비죵 파리는 패션업계의 최신 트렌드와 색상·소재 정보를 선보이는 글로벌 섬유 소재 전시회다. 지난 1일부터 3일까지 프랑스 파리에서 열린 이번 행사에는 전 세계 900여개 기업이 참가했다. 원사·원단·디자인·액세서리·가죽·스마트 크리에이션 등 8개 전문관이 운영됐다.
올해는 패션과 뷰티 산업 간 협업을 확대하기 위해 150㎡ 규모의 '코스메틱 빌리지(Cosmetic Village)'가 처음 마련됐다. 프랑스 기업을 비롯한 10여개 뷰티 기업이 참여해 제품과 기술을 선보였다.
한국콜마는 코스메틱 빌리지와 별도로 시즌 트렌드를 소개하는 메인 공간에 부스를 마련했다. 프리미에르 비죵이 제시한 2027~2028년 가을·겨울(F/W) 트렌드를 반영해 '뷰티와 패션의 만남(Beauty meets Fashion)'을 주제로 전시 공간을 구성했다.
특히 27가지 트렌드 컬러를 캔버스에 담아 벽면에 전시하고 패션에서 영감을 얻은 질감과 제형, 다양한 색상의 제품을 선보였다.
부스를 방문한 글로벌 패션기업과 럭셔리 브랜드 관계자들은 현장에서 색을 직접 조색하고 립 제품을 체험했다.
한국콜마 관계자는 "이번 프리미에르 비죵 파리는 한국콜마의 기술력과 색조 개발 역량을 글로벌 시장에 알릴 수 있었던 기회"라며 "앞으로도 색조 경쟁력을 강화하고 혁신 기술을 접목해 차별화된 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com