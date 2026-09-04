유안타증권, 쿠팡이츠와 제휴 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권이 4일 쿠팡이츠 제휴 이벤트를 시작했다.
- 신규 위탁계좌 개설 고객에 기프트카드와 투자지원금을 줬다.
- 기존 고객엔 쿠팡이츠 할인쿠폰과 주식뽑기 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
K-반도체 주식 뽑기·쿠팡이츠 할인쿠폰 이벤트도
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권은 오는 30일까지 배달앱 쿠팡이츠와 제휴해 쿠팡이츠 기프트카드와 주식쿠폰 등을 제공하는 이벤트를 진행한다.
유안타증권은 4일 쿠팡이츠 앱 내 이벤트 배너를 통해 연결되는 유안타증권 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다고 밝혔다.
이번 이벤트는 신청 당시 유안타증권 위탁계좌를 보유하지 않은 고객을 대상으로 한다. 이벤트 페이지에서 신청한 뒤 비대면 계좌개설 링크를 통해 유안타증권 위탁계좌를 개설하면 참여할 수 있다.
위탁계좌를 새로 개설한 고객에게는 쿠팡이츠 2만원 기프트카드와 국내주식 투자지원금 1만원을 함께 제공한다.
위탁계좌 개설 후 이벤트 페이지를 통해 유안타체크카드를 신규 발급하고 1000원 이상 결제하면 쿠팡이츠 5000원 기프트카드를 추가로 받을 수 있다.
유안타증권은 'K-반도체 주식 뽑기' 이벤트도 진행한다. 이벤트를 신청하고 기간 내 위탁계좌를 개설한 고객에게 ▲SK하이닉스 보통주(000660) ▲삼성전자 보통주(005930) ▲SOL AI반도체 TOP2 플러스 상장지수펀드(ETF, 0167A0) 가운데 1주를 무작위로 지급한다. 회사는 해당 이벤트 신청 고객이 모두 경품을 받을 수 있다고 설명했다.
기존 유안타증권 고객을 대상으로 한 쿠팡이츠 할인쿠폰 이벤트도 실시한다. 유안타증권 홈페이지와 티레이더(HTS), 티레이더M(MTS) 이벤트 페이지에서 신청할 수 있으며 쿠팡이츠 신규·기존 회원 여부에 따라 1000원부터 최대 1만원까지 할인쿠폰을 제공한다.
박명섭 유안타증권 마케팅팀장은 "고객의 일상과 밀접한 쿠팡이츠와의 협업을 통해 신규 고객들에게 일상에서 활용할 수 있는 다양한 혜택과 실질적인 투자 혜택을 제공하기 위해 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 채널과의 협업을 통해 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
쿠팡이츠 제휴 이벤트의 세부 내용은 쿠팡이츠 앱 홈 화면 배너에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com