뉴온, 가자추출물 '다리 부기 완화' 기능성 식약처 인정

AI 핵심 요약beta
- 뉴온이 4일 가자추출물 부기 완화 기능성을 인정받았다.
- 8주 시험서 다리 둘레 감소와 체감 증상 개선이 확인됐다.
- 뉴온은 연내 건강기능식품 출시와 해외 진출을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 라이프케어 전문기업 뉴온이 개별인정형 원료 '가자추출물(AyuFlex)'에 대해 국내 최초로 '장시간 고정적인 자세로 인한 다리 불편감(부기) 완화' 기능성을 식품의약품안전처로부터 인정받았다.
뉴온은 4일 가자추출물이 8주간 진행된 인체적용시험을 통해 다리 불편감 관련 주요 측정부위에서 대조군 대비 유의한 둘레 감소를 확인했다고 밝혔다. 부기와 무거움 등 체감 증상도 대조군 대비 개선됐다고 설명했다.
회사는 이번 기능성 인정이 장시간 앉거나 서 있는 직장인과 장거리 이동이 잦은 소비자 등을 대상으로 한 제품 개발에 활용될 수 있을 것으로 보고 있다.
가자추출물은 앞서 '관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음' 기능성도 인정받아 이번 승인으로 이중 기능성을 갖추게 됐다.
뉴온에 따르면 작용기전 연구에서는 가자추출물이 염증 반응과 혈관 기능 조절에 관여하는 것으로 나타났다. 세포 수준에서는 산화스트레스 억제와 염증성 사이토카인 감소, 내피세포 장벽 회복과 관련된 혈관 보호 효과가 확인됐다고 회사 측은 설명했다.
동물모델에서는 혈관 투과성 감소와 염증성 부종 억제 효과가 확인됐다. 가자추출물은 하루 500밀리그램(mg) 섭취 기준으로 설계됐으며 회사는 안전성 평가에서 유의미한 이상 사례가 보고되지 않았다고 밝혔다.
뉴온은 연내 이번 기능성을 적용한 다리 부기 개선 건강기능식품을 출시할 예정이다. 이후 종아리 패치 등으로 제품군을 확대하고 해외 시장 진출도 추진할 계획이다.
뉴온 관계자는 "가자추출물의 개별인정은 국내 최초 다리 부기 완화 가능성을 공식적으로 인정받은 사례"라며 "연내 허가받은 기능성 원료를 적용한 다리 부기 개선 건강기능식품 출시를 시작으로 종아리 패치 등 다양한 형태로 제품군을 확대하고 글로벌 시장까지 공략할 것"이라고 말했다.
한편 뉴온의 체중 관리 건강기능식품 '시서스 필 다이어트'는 누적 판매 7000만정을 돌파했다. 주원료인 '시서스추출물'은 원료 기준 누적 매출액 1053억원을 기록했다.
스킨케어 브랜드 '살림백서 제로'는 W코스메틱 전 매장과 온라인몰, 아마존 브랜드샵에 '시카 히알루론산' 라인과 'PDRN' 라인을 포함한 총 19개 제품이 입점했다. 어린이 키 성장 건강기능식품 '매직키드'는 출시 8개월 만에 누적 매출 62억원을 기록했다.
dconnect@newspim.com