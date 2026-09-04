아크릴, 뇌종양·췌장암·폐암 AI 사업 확보…'Cancer AX' 본격하

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서울대병원·분당서울대병원·고려대 안암병원과 협력

검진·진단·치료·예후관리 잇는 암 AI 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 전문기업 아크릴이 뇌종양·췌장암·폐암 분야 국가 의료AI 연구개발 및 실증사업을 잇달아 확보하며 '암질환 AX(Cancer AX) 플랫폼' 사업을 본격화한다.

아크릴은 4일 서울대학교병원, 분당서울대학교병원, 고려대학교 안암병원 등 국내 주요 의료기관과 암 분야 멀티모달 인공지능(AI) 연구개발 및 의료현장 실증사업에 참여하고 있다고 밝혔다.

이번 사업은 의료영상·병리·유전체·검사·임상기록 등 병원에 분산된 멀티모달 의료데이터를 AI로 연결하고, 암의 검진부터 진단·치료·예후 및 재발관리까지 지원하는 전주기 의료AI 체계를 구축하는 것이 핵심이다.

아크릴 로고. [사진=아크릴]

아크릴은 이를 통해 암 특화 파운데이션 모델(Foundation Model), 조기진단·재발예측 소프트웨어 의료기기(SaMD), 의료진 의사결정과 환자관리를 지원하는 에이전틱 AI(Agentic AI)를 단계적으로 확보할 계획이다.

뇌종양 분야에서는 고려대학교 안암병원과 의료영상 및 임상·병리정보 등 다양한 의료데이터를 통합 분석하는 멀티모달 파운데이션 모델을 개발한다. 이를 기반으로 환자의 생존 및 재발 위험 등을 예측하고, 다양한 뇌질환으로 확장할 수 있는 의료 특화 AI 기반기술을 확보할 방침이다.

췌장암 분야에서는 분당서울대학교병원이 주관하는 '온코텍트(OnKoTECT)' 컨소시엄에 참여한다. 영상·유전체·병리·임상정보를 활용해 조기선별·진단 및 수술 후 재발예측 소프트웨어 의료기기를 개발하고, 멀티모달 예측 기술의 의료현장 적용과 인허가를 추진할 예정이다.

폐암 분야에서는 서울대학교병원과 진단·검사·치료정보를 통합 분석해 의료진의 의사결정을 지원하는 에이전틱 AI 기반 암환자 관리 서비스를 개발한다.

해당 서비스는 다학제 진료 과정의 치료 방향 결정을 지원하고, 치료 이후에는 환자의 증상과 예후·재발 위험을 관리하는 것을 목표로 한다.

아크릴은 서울 지역 상급종합병원에서 진단·수술을 받은 환자가 강원대학교병원 등 지역 의료기관에서도 추적관리를 받을 수 있도록 실증할 계획이다. 이를 통해 상급종합병원과 지역병원, 환자를 연결하는 지역완결형 암 관리 모델 구현도 추진한다.

아크릴은 각 사업에서 개발되는 AI 기술을 하나의 '암질환 AX 플랫폼(Cancer AX Platform)'으로 통합한다는 전략이다.

의료데이터 플랫폼 '나디아-앤(NADIA-ANE)'과 의료 특화 AI '아름.H(ALLM.H)'를 기반으로 전자의무기록(EMR)·검사·영상·병리·유전체 등 의료데이터를 연결하고, 암종별 전문 AI 모델과 AI 에이전트를 결합해 의료진과 환자에게 필요한 서비스를 제공하는 구조다.

회사는 이를 건강검진 단계의 암 위험 분석부터 조기진단, 치료 의사결정 지원, 치료 후 재발 위험 예측과 증상·회복·추적관리까지 지원하는 'AI 네이티브 암 케어(AI-Native Cancer Care)' 환경으로 발전시킨다는 구상이다.

사업 적용 범위도 확대할 계획이다. Cancer AX 플랫폼을 뇌종양·췌장암·폐암을 비롯한 다양한 암종으로 넓히고, 국가암검진과 연계한 AI 기반 검진·건강관리 서비스로 확장할 방침이다.

제약·바이오 분야로의 사업 확대도 추진한다. 의료현장에서 확보한 멀티모달 AI 기술과 플랫폼 구축 경험을 활용해 ▲바이오마커 발굴 ▲임상시험 대상자 선별 ▲치료반응 분석 ▲실제임상데이터(RWD) 분석 등 신약개발 과정에 적용할 수 있는 AI 플랫폼과 서비스를 구축할 계획이다.

박외진 아크릴 대표는 "최근 확보한 사업들은 뇌종양, 췌장암, 폐암이라는 서로 다른 질환을 대상으로 하지만 궁극적인 목표는 하나"라며 "개별 AI 모델 개발에 머무르지 않고 검진부터 진단·치료·예후관리까지 환자의 전체 여정을 AI로 연결하는 Cancer AX 플랫폼을 구축하는 것이 아크릴의 차별점"이라고 말했다.

이어 "국내 주요 의료기관과의 연구개발 및 실증을 통해 실제 의료현장에서 활용 가능한 AI 서비스를 확보하고, 이를 다양한 암종과 국가암검진, 제약·바이오 분야까지 확대해 헬스케어 AX 시장을 선도하는 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com