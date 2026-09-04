신세계사이먼, 파주 아울렛에 스포츠·아웃도어 전문관 오픈

AI 핵심 요약beta
- 신세계사이먼이 4일 파주 아울렛에 전문관을 열었다.
- 어반 스포츠 필드는 1500㎡ 규모로 10개 브랜드가 입점했다.
- 파주점은 브랜드 40개로 늘리며 경쟁력을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계사이먼이 파주 프리미엄 아울렛 2층에 스포츠·아웃도어 전문관 '어반 스포츠 필드'를 열고 관련 장르 경쟁력 강화에 나섰다고 4일 밝혔다.
어반 스포츠 필드는 약 1500㎡(450평) 규모로 조성됐으며 신규 입점 브랜드 8개를 포함해 총 10개 브랜드가 들어선다. '무신사 스탠다드 스포츠'와 '그레고리'는 아울렛 업계 최초로 입점하고, 헬리녹스는 여주에 이어 두 번째 아울렛 매장 'HCC 파주'를 오픈한다. 팀버랜드, 피엘라벤, 더기어샵, 마무트 등도 함께 문을 연다.
파주점은 지난달 아디다스 매장 확장 리뉴얼에 이어 이번 전문관 오픈으로 관련 브랜드 수를 32개에서 40개로 약 25% 늘렸다.
오픈 기념 프로모션도 다양하다. 헬리녹스는 경량 체어 할인과 파주 단독 굿즈를 선보이고, 무신사 스탠다드 스포츠는 요일별 오픈런 기획전을 진행한다. 노르디스크·스노우피크는 단독 기획 상품을, 그레고리는 백팩·웨건 할인을 마련했다. ABC마트 그랜드스테이지, 팀버랜드, 더기어샵, 마무트, 피엘라벤 등도 추가 할인을 제공한다. 4일부터 13일까지는 40·60만원 이상 구매 고객에게 각 2·3만원 상당의 신세계상품권을 증정하는 카드사 사은행사도 함께 열린다.
신세계사이먼 관계자는 "스포츠·아웃도어 활동의 고객 수요 증가 추세를 반영해 전문관을 조성하게 됐다"며 "단계적 리뉴얼을 통해 브랜드와 콘텐츠 경쟁력을 지속 강화하고, 이달 중 더 새로워진 쇼핑 공간을 선보일 예정"이라고 말했다.
fineview@newspim.com