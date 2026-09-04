미 첨단기업 4개사, 한국에 총 20억 달러 규모 투자

AI 핵심 요약beta
- 미국 첨단기업 4곳이 3일 한국에 20억달러를 투자했다.
- 에어프로덕츠·엑셀리스·코닝·퍼시피코가 생산·인프라를 늘린다.
- 한미 공급망 협력이 반도체·청정에너지로 확장됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 반도체 소재·장비, 청정에너지 분야의 미국 첨단기업 4개사가 한국에 총 20억 달러 규모의 투자를 결정했다.
산업통상부와 대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA)는 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 '미국 투자신고식 및 투자가 라운드테이블'을 개최하고 이같이 밝혔다.
이번 투자신고식은 글로벌 공급망 재편 등 변화하는 통상 환경 속에서 상호 신뢰를 바탕으로 견고하게 이어져 있는 한·미 간 투자 협력 관계를 보여주는 사례로, 한·미 간 첨단산업 공급망 협력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대되고 있다.
한국에 투자하는 미국의 첨단기업 4개사는 산업용 가스 기업인 '에어프로덕츠'(Air Products), 반도체 장비 기업인 '엑셀리스 테크놀로지스'(Axcelis Technologies), 유리·세라믹·광학 분야의 기업인 '코닝'(Corning), 에너지 인프라 기업인 '퍼시피코 에너지'(Pacifico Energy)다.
에어프로덕츠는 경기 평택의 차세대 반도체 생산거점에 산업용 가스 공급 전용 인프라 구축에 나선다.
엑셀리스 테크놀로지스는 경기 평택의 이온주입기 제조시설을 확장한다. 이온주입기는 반도체 전공정의 핵심 장비로, 한국은 엑셀리스가 미국 외에서 이온주입기를 생산하는 유일한 국가다.
코닝은 충남 아산에서 첨단 소재용 차세대 공정 기술을 도입하기 위해 생산시설 고도화에 나서고, 퍼시피코 에너지는 전남 광주 진도 해역에서 총 3.2GW 규모의 해상풍력 발전단지 조성 사업을 추진 중이다.
강경성 KOTRA 사장은 "이번 투자는 정부가 추진하는 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트'의 핵심인 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 분야와 직결돼 의미가 크다"고 밝혔다.
이날 신고식에는 에어프로덕츠의 에두아르도 메네제즈 최고경영자(CEO)를 비롯해 코닝, 엑셀리스 테크놀로지스, 퍼시피코 에너지 등 4개사 경영진이 직접 참석해 관심을 나타냈다.
smlee@newspim.com