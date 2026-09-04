김정관 장관 "미 반도체 관세 경쟁국 비해 불리하지 않은 대우 하에 논의"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업부 장관이 3일 미국서 반도체 관세를 말했다.
- 미국이 경쟁국보다 불리하지 않게 하겠단 입장이라고 했다.
- 대미 투자 사업은 9월 중 마무리할 계획이라고 했다.
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[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 김정관 산업통상부 장관은 3일(현지시간) 한국 반도체에 대한 도널드 트럼프 행정부의 관세와 관련해 경쟁국에 비해 불리하지 않은 대우를 하겠다는 정신하에 논의가 이뤄지고 있다고 밝혔다.
김정관 장관은 이날 워싱턴DC의 한 호텔에서 열린 미국 기업의 한국 투자 유치 행사 후 기자들과 만나 이같이 말했다.
김 장관은 "지난 10월에 관세 협상을 할 때 우리나라 반도체에 대해서는 경쟁국에 비해 불리하지 않은 대우를 하겠다고 (미국이) 이미 얘기한 적이 있고, 그 정신하에 계속 논의하고 있다고 생각한다"고 말했다.
그는 한미 정상 간 합의를 담은 조인트 팩트시트와 미국 투자 양해각서에 따라 최근 있었던 무역법 301조에 기반한 관세 부과도 그 정신에 따라 해나간다는 게 한국 정부와 미국의 일관된 입장이라고 설명했다.
그러면서 미국의 반도체 관세 발표 시점에 대해서는 "언급은 없었다"고 했다.
김 장관은 한국의 대미 투자 사업 발표와 관련해 "9월 중에는 마무리할 생각이고, 변함이 없다"고 말했다.
김 장관은 이날 투자 유치 행사에 대해 한국의 외국인 투자 정책에 대한 지지를 표명했고, 한국의 반도체 투자 정책과 방향에 공감하며 이를 활용하고 싶다는 의견을 받았다고 설명했다.
smlee@newspim.com