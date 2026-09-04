제조AI 인재 1600명 키운다...中企 인턴 '3개월→1년'

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제조AI 펠로우 500명 신설...교육 후 취업 연계

AI 특화 계약학과 2030년 30개로 확대

지방 중소기업 취업 청년 자산형성 우대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 중소 제조기업의 인공지능 전환(AX)을 이끌 실무인력을 올해 600명에서 내년 1600여명으로 확대한다. 중소기업 취업 인턴십 기간도 현행 3개월에서 12개월로 늘린다.

중소벤처기업부는 4일 이 같은 내용을 담은 '제5차 중소기업 인력지원 기본계획(2026~2030년)'을 발표했다. 이번 계획은 중소기업 현장에 필요한 인재를 양성·공급하고 지역 중소기업의 구인난과 청년 일자리 문제를 함께 해소하는 데 초점을 맞췄다.

정부는 내년 '제조AI 펠로우 양성사업'을 신설해 500명을 지원한다. 한국과학기술원(KAIST) 등 4대 과학기술원에 중소 제조현장 AX 전문교육 과정을 개설하고 이수자에게 마이크로디그리를 수여한 뒤 제조기업 취업까지 연계한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

올해 10개를 신설한 AI 특화 계약학과는 2030년까지 30개로 확대한다. 중소벤처기업연수원에는 제조AI 교육센터를 설치해 중소기업 재직자 1만명을 대상으로 실습 중심의 AI 교육을 매년 제공한다.

비수도권 중소기업의 연구인력 확보 지원도 강화한다. 중소기업 연구인력 채용 지원사업에서 비수도권 기업이 차지하는 비중을 기존 50%에서 올해 60%로 높인다. 제조AI 중소기업에는 신규 연구인력 2명까지 채용을 지원한다.

중장년과 외국인력 활용 범위도 넓힌다. 퇴직 예정자에게 재취업 지원서비스를 제공해야 하는 사업장 기준을 올해 1000명 이상에서 내년 500명 이상, 2029년 300명 이상으로 단계적으로 확대한다. 외국인력 도입부터 체류와 정주 지원을 아우르는 통합지원 로드맵도 마련한다.

지역 중소기업에 취업한 청년에게는 자산형성과 장기근속 혜택을 강화한다. 정부는 내년 청년미래적금에 '지방 중소기업 재직자 우대 트랙'을 신설한다. 비수도권 중소기업에 취업한 청년에게 지급하는 청년일자리도약장려금도 현행 2년간 최대 720만원보다 대폭 상향하는 방안을 추진한다.

안전한 근무환경 조성을 위해 10인 미만 사업장의 떨어짐·끼임·부딪힘 사고 예방 비용에 대한 재정지원 비율은 최대 90%로 확대한다. 산업안전보건법상 안전·보건관리자 선임 의무가 적용되는 사업장 범위도 현행 50인 이상에서 넓힐 계획이다.

중소기업과 청년 구직자를 연결하는 기반도 확충한다. 기업인력애로센터는 지난해 17곳에서 올해 34곳으로 늘리고 지역 고용센터·대학 등과 협력체계를 구축한다. 청년에게 우수 중소기업과 선배 창업가를 소개하는 가칭 '청년 플레이그라운드'도 신설한다.

2027년에는 전남 광양과 전북 전주에 중소기업연수원을 새로 연다. 전남연수원에서는 반도체·항공우주·석유화학 분야를, 전북연수원에서는 미래차·문화콘텐츠 분야를 중심으로 지역특화 인력을 양성한다.

노용석 중기부 제1차관은 "이번 기본계획이 인재가 찾고 성장하는 중소기업을 만드는 대전환의 기회가 되길 바란다"며 "중소기업에서 일하는 인재가 대체불가 대한민국의 미래를 열어갈 수 있도록 관계부처와 함께 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com