뉴욕증시, 월러 발언에 3대 지수 1%대 상승…고용지표 주목

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

월러 "물가 개선되면 동결 지지"

미 국채금리 하락에 심리 개선

스노우플레이크 급등, 브로드컴은 하락

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 3일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 1% 넘게 올랐다. 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed) 이사가 물가 압력이 완화되면 금리 동결을 지지하겠다고 밝히면서 인상 기대가 줄어든 영향이다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 624.16포인트(1.18%) 오른 5만3686.11에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 81.11포인트(1.06%) 상승한 7747.71, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 366.23포인트(1.40%) 뛴 2만6584.06을 기록했다. S&P500지수는 한 달 만에 가장 큰 상승 폭을 보였다.

월러 이사는 이날 로이터통신이 주최한 행사에서 "2% 목표를 향한 진전이 이어진다면 정책금리를 현 수준에서 유지하는 데 찬성할 용의가 있다"고 말했다. 다만 "물가가 뜨겁게 나온다면 금리 인상을 고려할 것"이라고 덧붙였다.

그는 다음 결정이 다음 주 나오는 8월 물가 지표에 크게 좌우될 것이라고 설명했다. 최근 물가 흐름에서 개선 조짐이 보인다는 낙관적 평가도 내놨다.

이 같은 발언 이후 시장은 9월 인상 기대를 낮췄다. CME 페드워치에 따르면 인상 확률은 전날 63.2%에서 50.4%로 내려갔다. 이번 주 초 70% 수준이던 것과 비교하면 큰 폭의 조정이다.

에버코어의 크리슈나 구하 전략가는 "월러 이사가 데이터 의존 원칙을 재확인하고 최근 물가 진전에 낙관적 평가를 내놨다"며 "연준이 9월에 인상보다 동결할 가능성이 크다는 기존 전망을 유지한다. 다만 박빙이고 결국 다음 물가 지표에 달렸다"고 진단했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.11 mj72284@newspim.com

미 국채 금리는 2023년 11월 이후 최고 수준을 찍은 후 이틀 연속 내림세를 보였다. 최근 물가와 부채 급증, 지정학적 불확실성에 대한 우려로 글로벌 채권 매도세가 이어지면서 장기물 금리가 수년 만의 최고로 치솟았고 인상 기대도 함께 뛰었던 상황이다.

US뱅크웰스매니지먼트의 빌 노시 선임투자디렉터는 "월러 이사의 발언이 시장 전반에 광범위한 상승 동력을 제공했다"고 평가했다.

종목별로는 엔비디아가 1.77% 올랐다. 개발자 플랫폼 허깅페이스를 129억 달러에 인수한다고 발표하며 오픈AI, 앤스로픽에 도전장을 냈다.

반면 브로드컴은 4분기 매출 전망이 기대에 못 미치며 2.71% 내렸다. 인공지능(AI) 인프라 구축의 중심에 선 기업들이 넘어야 할 기준이 얼마나 높은지 보여준 사례다.

노시 디렉터는 "주요 지수 아래를 보면 2분기 실적 시즌 후발 주자들의 영향이 이어지고 있다"며 "반도체와 소프트웨어 업종에서 차별화가 나타나고 있다"고 설명했다.

스노우플레이크는 강한 연간 매출 전망을 제시하며 16.55% 급등해 소프트웨어 업종 전반의 투자 심리를 끌어올렸다. 서비스나우와 세일즈포스, 어도비도 함께 올랐다.

가상자산 관련주도 강세를 보였다. 비트코인이 이틀간의 하락을 딛고 반등해 8만 달러를 넘어서면서 스트래티지와 코인베이스글로벌은 각각 17.56%, 10.14% 올랐고, 로빈후드마켓츠는 16.57% 상승했다.

경제지표는 대체로 양호했다. 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 서비스업 활동은 가속됐다. 다만 서비스업 투입 가격은 2022년 10월 이후 최고를 기록했고 무역적자는 24.4% 확대됐다.

시장의 시선은 4일 발표되는 8월 고용보고서로 향한다. 시장은 취업자 수가 5만6000명 늘고 실업률은 4.1%를 유지할 것으로 보고 있다. 7월에는 예상 밖 감소를 기록했다.

월러 이사는 앞으로 나올 고용 지표가 노동시장이 만족스러운 상태임을 확인해줄 것으로 예상한다고 밝혔다.

세븐스리포트의 톰 에세이 창업자는 "골디락스 수준의 지표가 나오면 금리 인상 우려가 줄어 금리가 내리고 주식이 탄탄하게 반등할 수 있다"며 "반대로 지나치게 뜨거운 지표가 나오면 추가 인상 우려만 키워 금리는 오르고 주식은 밀릴 것"이라고 내다봤다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 5.99% 내린 14.29를 가리켰다.

mj72284@newspim.com