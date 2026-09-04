[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 4일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 3일 미즈시마 주한 일본대사를 접견했다
- 국회에서는 예결위 결산심사와 각종 정책토론회가 열렸다
- 여야는 부동산·북한인권·이동권 현안 논의에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 미즈시마 주한 일본 대사 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
10:00 예산결산특별위원회 결산심사소위원회 / 본관 638호
◆의원실 세미나
09:00 서미화 의원실, 지속가능한 보건의료를 위한 혁신신약 가치평가의 새로운 방향 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 이진숙 의원실 등, AI와 에너지 시대 원전 위험 규제 혁신을 이야기하다 / FKI타워 토파즈홀
10:00 최형두 의원실 등, 대한민국 언론 100년 DB AX 전환 간담회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 주호영 의원실 등, 북한인권법 실태와 정상화를 위한 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 이준석 의원실, 분양전환 선택형 공공임대, 지금 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제6간담회의실
10:00 서영교 의원실 등, 가사소송법 전부개정안 신속통과 촉구 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김정재 의원실, 1차 이재명 정부 부동산 정책의 비판적 평가 / 의원회관 제1간담회의실
10:30 오기형 의원실, 일관된 자본시장 개혁을 위한 제도개선 과제 / 본관 202호
10:30 한기호 의원실 등, 포천~철원 고속도로 예타 통과를 위한 업무협약 / 의원회관 제2세미나실
13:30 최보윤 의원실 등, 교통약자 이동권 확대를 위한 국회 정책 토론회 / 의원회관 대회의실
14:00 김재원 의원실, 관광경쟁력 강화를 위한 숙박 정책 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 이주영 의원실, 로봇 강국, 대한민국 Next Move / 의원회관 제1소회의실
14:00 노종면 의원실 등, 법 밖에 놓인 노동, 초격차 저임금 해법은 무엇인가? / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김선민 의원실 등, 사회적 고립 예방 및 연결사회 구현에 관한 법률안 입법공청회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 윤준병 의원실, 위기의 K-치킨, 상생에서 길을 찾다 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 남인순 의원실 등, 일본군 '위안부' 역사의 기억과 기록, 국가의 책임 / 의원회관 제1세미나실
14:00 이주희 의원실 등, 한국형 온라인안전법 입법 방향과 쟁점 / 의원회관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
09:00 이진숙 의원, [이재명 정부 2기 개각 기자회견]
09:40 안도걸 의원, [예산안 기자회견]
10:20 김민전 의원, [교육 현안 기자회견]
10:40 나경원 의원, [미래에셋 ETF 고발 기자회견]
13:00 노혜령 진보당 대변인, [홈플러스 회생 기자회견]
14:00 박충권 의원, [탈북민 여권법 위반 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:25 불금정치 골목민생단 출발 퍼포먼스 / 충남도청 5층 상황실
09:30 충남 최고위원회의 / 충남도청 5층 상황실
10:30 2026 충남 예산정책협의회 / 충남도청 4층 대회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 본관 245호
10:00 북한인권법 실태와 정상화를 위한 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 1차 이재명 정부 부동산 정책의 비판적 평가 간담회 / 의원회관 제1간담회의실
13:30 교통약자 이동권 확대를 위한 국회 정책 토론회 / 의원회관 대회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:50 김어준의 뉴스공장 공개방송 출연
14:00 사회적고립예방 및 연결사회 구현에 관한 법률안 입법공청회 / 의원회관 제3세미나실
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
14:00 로봇 강국, 대한민국 Next Move 토론회 / 의원회관 제1소회의실
allpass@newspim.com