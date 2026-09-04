[오늘의 정치일정] 9월 4일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 4일 시민사회 초청 간담회를 청와대에서 열었다
- 외교부와 국방부 차관이 4일 차관회의에 참석했다
- 여야는 4일 민생·부동산·북한인권 토론회를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 시민사회 초청 간담회 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
08:30 차관회의
-2차관
17:00 예결위 결산심사 소위
<통일부>
-장관
10:30 신임 주한아일랜드대사 접견 (장관실
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
08:30 차관회의
<국가보훈부>
-장관
14:00 월간정책점검회의 (국가보훈부)
15:00 을지회의 강평회의 (국가보훈부)
<더불어민주당>
-김민석 당대표·한병도 원내대표
09:25 불금정치 골목민생단 출발 퍼포먼스 (충남도청 5층 상황실)
09:30 충남 최고위원회의
10:30 2026 충남 예산정책협의회 (충남도청 4층 대회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
10:00 주호영·나경원 의원 주최 <북한인권법 실태와 정상화를 위한 토론회> (국회 의원회관 제2소회의실)
10:00 김정재 의원 주최 '흔들리는 부동산 시장 해법을 찾다: 1차 이재명 정부 부동산 정책의 비판적 평가' 간담회 (국회 의원회관 제1간담회의실)
13:30 윤상현·유의동·정희용·최보윤 의원 등 주최 <교통약자 이동권 확대를 위한 국회 정책 토론회> (국회 의원회관 대회의실)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
14:00 로봇 강국, 대한민국 Next Move 토론회 (국회의원회관 제1소회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:50 김어준의 뉴스공장 공개방송 출연
14:00 사회적고립예방 및 연결사회 구현에 관한 법률안 입법공청회 (의원회관 제3세미나실)
-김준형 원내대표
통상업무