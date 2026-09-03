李대통령 "방송 자율성·독립성 뒷받침…미디어 기본사회 구현"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 3일 방송의날에 공공성 회복을 지원했다
- 방송 자율·독립성 제도 뒷받침과 미디어 기본사회를 약속했다
- AI·디지털 전환 속 규제 개선으로 경쟁력 높이겠다 했다
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"방송미디어통신위 중심 공공성 회복"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 3일 63회 방송의날을 맞아 "방송의 공공성 회복과 혁신·성장을 적극 지원하겠다"며 "모든 국민의 참여권, 접근권, 선택권을 보장하는 '미디어 기본사회'를 구현해 나가겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 서울 여의도 63컨벤션센터에서 열린 방송의날 기념식에서 성기홍 홍보소통수석이 대독한 축사에서 "새로 출범한 방송미디어통신위원회를 중심으로 방송의 자율성과 독립성을 제도적으로 뒷받침하겠다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "그간 방송은 가장 신뢰받는 정보의 원천이자 일상의 동반자로서 늘 국민과 함께 해왔다"며 "사회적 약자의 목소리에 귀 기울이고, 시대의 아픔을 함께 나누며, 국민에게 즐거움과 감동을 선사해 왔다"고 평가했다.
이어 "오늘날에는 창의적이고 흡입력 있는 다양한 K-콘텐츠가 대한민국의 문화와 가치를 세계에 널리 알리고 있다"며 "방송인 여러분의 독창적인 기획과 끊임없는 도전이 K-콘텐츠를 세계의 중심으로 이끈 진정한 원동력"이라고 강조했다.
이 대통령은 급변하는 미디어 환경에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "최근 인공지능(AI), 디지털 전환과 같이 급변하는 미디어 환경으로 방송산업은 거대한 전환점을 맞이하고 있다"며 "정보의 홍수 속에서 방송의 공공성과 공적 책임을 강화해야 하는 동시에 글로벌 미디어와의 치열한 경쟁 속에서도 살아남아야 하는 과제에 직면하고 있다"고 진단했다.
아울러 "방송산업의 경쟁력을 높이기 위해 시대에 맞지 않는 각종 규제도 합리적으로 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.
the13ook@newspim.com