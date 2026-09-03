푸틴 "한국 출산율, 러시아 절반 수준…전쟁만이 저출생 원인 아냐"

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"한국·일본은 군사 충돌 없어도 출산율 낮아"

러시아 출산 장려책 확대…"가장 중요한 과제"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자국의 저출생 문제를 언급하면서 한국의 합계출산율이 러시아의 절반 수준이라고 언급했다. 우크라이나 전쟁이 인구 감소에 영향을 미쳤다는 점은 인정하면서도 전쟁만으로 저출생 현상을 설명할 수는 없다는 주장을 펴기 위해 한국과 일본을 사례로 든 것이다.

3일(현지시간) 타스통신에 따르면, 푸틴 대통령은 러시아 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼(EEF) 총회에서 "현재 러시아의 출산율이 충분하지 않다는 것은 분명하다"고 밝혔다.

이어 "우리가 속한 지역과 비교하면 가장 나쁜 상황은 아니다"며 "한국의 출산율은 0.7명으로 러시아의 절반 정도이고, 일본은 러시아와 비슷한 수준"이라고 말했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

푸틴 대통령은 "그렇다고 우리가 그 수준을 목표로 삼아야 한다는 뜻은 아니다"며 출산율을 지금보다 더 높여야 한다고 강조했다.

한국의 합계출산율은 2023년 0.72명에서 2024년 0.75명, 지난해 0.80명으로 2년 연속 상승했다. 지난해 일본의 합계출산율은 역대 최저인 1.14명, 러시아는 약 1.37명으로 집계됐다.

푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁이 러시아의 인구 상황에 미친 영향에 대해서도 입장을 밝혔다.

그는 "군사적 충돌이 어느 정도 영향을 주는 것은 사실이지만, 그것이 전부는 아니다"며 "한국과 일본은 군사적 충돌이 없는데도 출산율이 낮다"고 주장했다.

푸틴 대통령은 러시아 전체의 출산율을 상대적으로 높은 극동 지역 수준까지 끌어올려야 한다고 주문했다. 극동 지역 역시 현재보다 높은 출산율을 달성해야 한다고 덧붙였다.

그는 출산율 제고를 "가장 중요한 과제 중 하나"라며 이를 위해 필요한 모든 조치를 시행하겠다고 밝혔다. 셋째 자녀를 출산한 가정에 지원금을 지급하는 제도를 오는 2030년까지 연장하고, 자녀 양육 환경 개선과 젊은 여성에 대한 지원을 확대하는 방안도 제시했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난해 9월 5일(현지시간) 러시아 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼에서 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2025.09.05

한편 외교부는 이달 1일부터 4일까지 블라디보스토크에서 열린 EEF에 이석배 주러시아 대사를 파견했다. 한국 정부가 주러시아 대사급 인사를 EEF에 보낸 것은 지난 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음이다.

정부는 러시아의 우크라이나 침공 이후 대표단의 급을 낮춰 주러시아대사관 경제공사나 주블라디보스토크 총영사를 행사에 파견해 왔다.

다만 외교 소식통은 이번 참석이 의도적인 대표단 격상은 아니라고 설명했다. 무기명 초청을 받고 참석자를 정한 것이 아니라, 이 대사 앞으로 초청장이 전달돼 대사가 참석했다는 취지다.

러시아 측에서는 한국과 원자력 분야의 협력을 이어가고 있다는 주장도 나왔다.

러시아 국영 원자력기업 로사톰의 알렉세이 리하체프 최고경영자(CEO)는 지난 2일 러시아 베스티 방송과의 인터뷰에서 한국이 정치적 압력으로 러시아 제재에 동참했으나 원자력 분야에서는 협력 의지가 있다고 주장했다.

리하체프 CEO는 "한국은 국제시장에서 큰 야망을 가진 원자력 강국으로, 원자력 협력에 큰 관심을 보이고 있다"며 "한국 등 파트너들과 신중하면서도 천천히 협력하고 있다"고 말했다.

그는 한국이 국제 원자력시장의 흐름을 주도하는 주체를 알고 있다며 러시아와 우호적인 관계를 맺기를 원한다고도 주장했다.

rang@newspim.com