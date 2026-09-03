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[코인 시황] 비트코인 7만7000달러 회복… '골든크로스' 임박, 8만달러 다시 넘나

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 3일 7만7717달러로 반등했다.
  • 7만6350달러 저가 매수세와 골든크로스 기대가 힘을 보탰다.
  • 미 고용지표가 약하면 8만달러 재도전 가능성이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7만6350달러서 저가 매수세 유입… 24시간 1.5% 상승
USDT 점유율은 '데드크로스' 눈앞… 美 고용지표가 다음 분수령

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 3일 7만7000달러대를 회복했다. 미국의 고용지표 발표를 앞두고 미 국채 수익률과 달러화가 높은 수준을 유지하고 있지만, 비트코인은 7만6000달러대에서 저가 매수세가 유입되며 반등했다.

여기에 대표적인 기술적 강세 신호인 '골든크로스'가 임박하고, 스테이블코인 테더(USDT)의 시장 점유율에서도 위험선호 회복을 시사하는 움직임이 나타나면서 추가 상승에 대한 기대가 커지고 있다.

한국 시간 오후 6시 40분 기준 비트코인(BTC) 가격은 7만7717달러로 24시간 전보다 약 1.3% 상승했다. 앞서 미국 거래시간 후반에는 24시간 최저치인 7만6400달러까지 밀렸다가 반등했다.

주요 암호화폐도 대체로 상승했다. XRP는 1.37달러로 약 3% 오르며 상승세를 주도했다. BNB는 약 2.6% 오른 700달러 수준에 거래됐고, 솔라나(SOL)도 2% 상승하며 100달러 선을 지켰다. 트론은 약 1.3% 오른 0.33달러 수준을 기록했다. 하이퍼리퀴드의 HYPE는 81달러를 소폭 웃돌며 0.75% 올랐고, 이더리움(ETH)은 2400달러를 밑돌며 0.8% 가량 오르고 있다.

보스니아헤르체고비나의 한 컴퓨터 모니터에는 리플, 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 암호화폐의 상징이 표시되고 있다. [사진=로이터]

 7만6350달러서 저가 매수세 유입… 24시간 1.5% 상승

다만 주간 기준으로는 아직 약세가 우세하다. 최근 7일간 이더리움은 약 4%, 트론과 XRP는 각각 약 3%, 6%, 비트코인은 약 3% 하락했다. 주요 암호화폐 가운데서는 지캐시만 주간 상승세를 유지하고 있다.

비트코인의 단기 지지선으로는 7만6350달러가 주목받고 있다. 비트파이넥스에 따르면 현재 네트워크에서 활동하는 투자자들의 평균 매입단가는 7만6350달러로 추산된다. 비트코인은 최근 이 가격에서 불과 50달러 이내까지 접근한 뒤 매수세가 유입됐다.

비트파이넥스는 지난 2~3월 비트코인을 매수했던 투자자들이 이 가격대에서 손실을 감수하기보다 본전 수준에서 물량을 정리하고 있으며, 시장이 이번 주 내내 이들의 매물을 소화하고 있다고 분석했다.

계절적으로는 단기 조정 가능성도 남아 있다. 비트파이넥스 분석가들은 "9월은 역사적으로 비트코인에 약세를 보인 달로, 2013년 이후 평균 수익률은 -2.95%였다"고 밝혔다. 다만 8월의 상승 모멘텀이 9월까지 이어지고 있는 만큼 월중 조정이 나타나더라도 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 더 높다고 전망했다.

비트코인은 금리와 달러의 상승에도 비교적 견조한 흐름을 보이고 있다. 호르무즈 해협 인근에서 미국의 공습이 재개되면서 국제유가가 급등했고, 인플레이션 우려가 다시 부각됐다. 이에 미 10년물 국채 수익률은 4.8%를 소폭 웃돌며 2023년 이후 가장 높은 종가를 기록했고, 달러인덱스도 100선에 근접했다.

시장에서는 4일 발표되는 미국의 비농업 고용보고서에 시선이 쏠리고 있다. CME 페드워치에 따르면 미 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 16일 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 62%를 소폭 웃돌고 있다. 하루 전 67%를 웃돌았던 것보다는 낮아졌지만 케빈 워시 연준 의장의 잭슨홀 연설 전인 일주일 전 약 37%와 비교하면 크게 높아진 수준이다. 금리 선물시장에서는 9월 금리 인하 가능성을 사실상 반영하지 않고 있다.

전날 발표된 ADP 민간고용이 시장 예상을 밑돈 만큼 비농업 고용까지 부진할 경우 금리 인상 전망이 후퇴하면서 비트코인에 추가 상승 동력을 제공할 가능성이 있다. 옵션시장에서는 고용보고서 발표부터 오는 11일 소비자물가지수(CPI) 발표까지를 겨냥해 6만8000~7만5000달러 구간에 하락 위험에 대비한 포지션이 형성돼 있다. 반면 현재 가격대 위에서는 콜옵션을 통한 상승 베팅이 유지되고 있으며, 무기한 선물시장의 레버리지는 지난 8월 고점보다 크게 낮은 수준이다.

고용지표가 예상보다 약하게 나오면 연준의 9월 금리 인상 가능성이 낮아지고 비트코인이 다시 8만달러를 시험할 여지가 커질 수 있다는 관측이 나온다.

기술적으로도 강세 신호가 가까워지고 있다. 비트코인의 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 위로 돌파하는 '골든크로스'가 임박했다. 골든크로스는 최근 가격 흐름이 장기 추세보다 강해지고 있음을 나타내는 대표적인 강세 신호다.

다만 과거 비트코인의 골든크로스가 항상 상승으로 이어진 것은 아니다. 2012년 이후 모두 12차례 골든크로스가 발생했는데, 이 가운데 3개월 수익률을 측정할 수 있었던 9차례의 평균 상승률은 24.9%였다.

장기간 유지된 경우 상승폭은 훨씬 컸다. 2012년 2월 골든크로스 이후 비트코인은 1년간 306% 상승했다. 2015년 10월 발생한 골든크로스는 2년 넘게 유지되며 비트코인을 2017년 12월 당시 사상 최고치였던 약 1만9800달러까지 끌어올렸다. 2020년 5월 골든크로스 이후에도 1년간 312% 상승했다.

반면 신호가 오래가지 못한 사례도 적지 않았다. 2014년 7월과 2015년 7월 골든크로스는 두 달도 지나지 않아 반대 신호인 '데드크로스'로 전환됐다. 2021년 9월에는 골든크로스 이후 비트코인이 1.5% 오르는 데 그쳤고 몇 달 뒤 데드크로스가 발생했다. 이후 비트코인은 고점에서 70% 넘게 하락했다.

전체 12차례 가운데 데드크로스가 발생하지 않은 채 1년 이상 유지된 골든크로스는 세 차례에 불과했다. 다만 이 세 차례의 평균 12개월 상승률은 250%에 달했다. 골든크로스가 단기적으로는 비교적 양호한 상승 신호였지만 장기간 유지되는 경우는 드물었던 셈이다.

 USDT 점유율은 '데드크로스' 눈앞… 美 고용지표가 다음 분수령

이번에는 USDT 시장 점유율에서도 비트코인 강세를 뒷받침하는 신호가 나타나고 있다. USDT 도미넌스는 전체 암호화폐 시장에서 유통 중인 테더가 차지하는 비중이다. 일반적으로 이 비율이 낮아지면 스테이블코인보다 비트코인 등 위험자산이 시장에서 차지하는 비중이 커진다는 점에서 위험선호 신호로 해석된다.

트레이딩뷰에 따르면 USDT 도미넌스의 50일 이동평균선은 현재 200일 이동평균선을 밑도는 데드크로스에 접근하고 있다. 지난해 11월에는 반대로 USDT 도미넌스에서 골든크로스가 발생한 뒤 점유율이 급등했고, 비트코인은 하락세를 보였다.

다만 USDT 도미넌스 하락이 반드시 스테이블코인에서 실제 자금이 빠져나오고 있다는 뜻은 아니다. 비트코인 등 위험자산 가격이 USDT 공급량보다 빠르게 오를 경우에도 전체 시장에서 USDT가 차지하는 비중은 낮아질 수 있다.

비트코인의 골든크로스와 USDT 도미넌스의 데드크로스가 동시에 현실화하면 비트코인의 상승 모멘텀이 강화되는 가운데 암호화폐 시장 전반의 위험선호도 살아나고 있다는 신호가 겹치게 된다. 당장 시장의 관심은 미국 고용지표에 쏠린다. 이에 따라 고용 둔화가 확인돼 연준의 금리 인상 우려가 완화될 경우 비트코인이 8만달러를 다시 넘어설 수 있을지가 다음 관전 포인트라는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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