롯데웰푸드, '2026 천안 K-컬처 박람회'서 '롯데 아이스크림 라운지'

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 3일 천안 K-컬처 박람회에 참가했다
- 천안 독립기념관서 롯데 아이스크림 라운지를 운영했다
- K-아이스크림 홍보와 지역 상생 협력을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드는 오는 6일까지 충남 천안시 독립기념관 일원에서 열리는 '2026 천안 K-컬처 박람회'에 참가해 '롯데 아이스크림 라운지'를 운영한다고 3일 밝혔다.
이번 참가는 K-아이스크림의 우수성을 알리는 동시에 아이스크림 주력 생산 시설인 천안공장이 위치한 천안시와의 상생 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 롯데웰푸드 천안공장은 국내 최대 규모의 아이스크림 생산 시설이다.
'롯데 아이스크림 라운지'는 박람회장 내 '라면&아이스크림 페스타' 공간에서 운영되는 체험형 쉼터로, 설레임 쿨리쉬와 인증샷을 남기는 '설레임 쿨리쉬 포토존', SNS 인증 시 에어볼 추첨으로 경품을 증정하는 '월드콘 에어볼 이벤트존', 디저트를 직접 꾸미는 '돼지바빵 꾸미기 이벤트존' 등으로 꾸며졌다.
롯데웰푸드는 이번 행사를 위해 월드콘, 설레임 쿨리쉬, 빵빠레, 돼지바, 빠삐코 등 5종 제품 약 2만5000개를 마련해 라운지 샘플링과 박람회 스탬프 투어 리워드로 제공한다.
롯데웰푸드 관계자는 "천안시와 함께 K-아이스크림의 맛과 즐거움을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 상생 협력을 이어가며 다채로운 체험의 장을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com