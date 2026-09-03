교촌치킨, 베트남 유학생 대상 '교촌1991스쿨' 진행

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 24일 구미 송정점서 베트남 학생 22명에게 체험행사를 했다.
- 학생들은 교촌의 역사와 한국 치킨 문화를 배우고 조리법을 체험했다.
- 교촌은 외국인 대상 프로그램을 대만·홍콩·일본 등으로 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 지난 24일 경북 구미시 교촌치킨 송정점에서 안동과학대학교 호텔조리학과 소속 베트남 국적 학생 및 교직원 22명을 대상으로 브랜드 체험 프로그램 '교촌1991스쿨'을 진행했다고 3일 밝혔다.
송정점은 교촌이 '교촌통닭'이라는 이름으로 첫발을 내디딘 1호점으로, 35년간 이어온 브랜드 헤리티지를 상징하는 공간이다. 학생들은 교촌의 역사와 한국 치킨 문화를 배우는 이론 교육에 이어, 붓으로 소스를 입히는 교촌 고유의 조리법을 직접 체험했다.
'교촌1991스쿨'은 2023년 국내 고객을 시작으로 2024년부터 해외 관광객까지 참여 대상을 확대했다. 교촌은 앞으로도 대만, 홍콩, 일본, 베트남 등 다양한 국가의 외국인을 대상으로 프로그램을 지속 운영할 계획이다.
교촌에프앤비 관계자는 "교촌의 역사가 시작된 구미 1호점에서 베트남 학생들에게 브랜드 스토리와 K-치킨 문화를 직접 소개할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.
fineview@newspim.com