에이엔에이치스트럭쳐·인텔리빅스, 코스닥 상장예심 승인

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 3일 에이엔에이치스트럭쳐와 인텔리빅스 상장예비심사를 승인했다.
- 에이엔에이치스트럭쳐는 2025년 매출 213억6400만원, 순손실 39억8100만원을 냈다.
- 인텔리빅스는 2025년 매출 466억4400만원, 영업이익 48억8500만원을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 3일 코스닥시장 상장위원회의 심의·의결을 거쳐 에이엔에이치스트럭쳐와 인텔리빅스 등 2개사의 상장예비심사 승인 결과를 확정했다고 밝혔다. 두 회사 모두 일반상장 방식이다.
에이엔에이치스트럭쳐는 2013년 12월 설립된 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업체다. 주요 제품은 항공기체 엔지니어링과 캐빈 솔루션 등이다. 경남 진주에 본사를 두고 있으며 대표자는 안현수다.
에이엔에이치스트럭쳐의 2025년 연결 기준 매출액은 213억6400만원이다. 영업손실은 600만원, 순손실은 39억8100만원이다. 현재 자본금은 41억5400만원이다.
안현수 대표가 지분 60.4%를 보유하고 있으며 안 대표 외 2인의 지분율은 69.3%다. 종업원 수는 174명이며 벤처기업·중소기업에 해당한다. 주당 액면가는 500원이다. 상장주선인은 NH투자증권이다.
인텔리빅스는 2000년 6월 설립된 소프트웨어 개발 및 공급업체다. 인공지능(AI) 관제 인프라와 관제 플랫폼을 주요 제품으로 두고 있다. 서울 서초구에 본사를 두고 있으며 대표자는 장정훈이다.
인텔리빅스의 2025년 매출액은 466억4400만원, 영업이익은 48억8500만원, 순이익은 53억5700만원이다. 현재 자본금은 10억8000만원이다.
주요 주주는 김용식 씨로 지분 45.9%를 보유하고 있다. 김씨 외 27인의 지분율은 89.3%다. 종업원 수는 153명이며 벤처기업·중소기업에 해당한다. 주당 액면가는 100원이고 상장주선인은 미래에셋증권이다.
dconnect@newspim.com