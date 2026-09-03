삼성물산, 스웨덴 신규 SMR 4기 사업 파트너 선정

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산이 3일 스웨덴 SMR 사업 파트너로 참여했다.
- 스톡홀롬서 GVH·스투드스빅과 JDA를 체결했다.
- 2GW급 BWRX-300 4기 사업을 공동 추진했다.
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2030년대 중반 상업운전 목표
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산이 스웨덴에서 추진되는 1.2기가와트(GW) 규모 소형모듈원자로(SMR) 사업 파트너로 참여한다.
삼성물산은 3일 스웨덴 스톡홀롬에서 GE 버노바 히타치 뉴클리어 에너지(GVH)와 스웨덴 대표 원전 기업인 스투드스빅이 주관하는 신규 원전사업에 대한 공동개발협약(JDA)을 체결했다.
이번 사업은 GVH가 기존 비등경수로(BWR) 기술을 기반으로 개발한 300메가와트(MW)급 SMR 'BWRX-300' 4기를 건설하는 총 1.2GW 규모 신규 원전 프로젝트다. 2030년대 중반 상업운전을 목표로 하고 있다.
사업을 주관하는 스투드스빅은 스웨덴 원자력 기술 전문기업으로 신규 원전 개발부터 기존 원전 서비스와 운영 지원, 해체까지 기술과 사업 역량을 갖추고 있다. 현재 전 세계 20여개국에서 사업을 수행하고 있다.
삼성물산과 GVH는 지난해 5월부터 경쟁 절차를 거쳐 이번 사업의 전략적 파트너로 최종 선정됐다.
스투드스빅은 인허가, 환경영향평가, 정부 협의 등 사업 개발 전반을 담당하고, 삼성물산과 GVH는 EPC(설계·조달·시공) 파트너로 프로젝트 초기부터 수행까지 전 과정을 맡는다.
삼성물산은 이번 협약을 통해 스웨덴 SMR 사업의 본격적인 개발에 나서고, 유럽 SMR 시장 확대의 교두보로 삼을 계획이다.
krawjp@newspim.com