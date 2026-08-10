[프로농구] 새 시즌 10월 3일 개막…팀당 54경기씩 총 270경기 치러

AI 핵심 요약beta
- KBL이 10일 2026-2027시즌 개막 일정을 확정했다.
- 정규리그는 10월 3일부터 내년 4월 11일까지다.
- 10개 구단이 54경기씩 총 270경기를 치른다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026-2027시즌 프로농구가 오는 10월 3일 대장정의 막을 올린다.
KBL은 10일 정규리그 일정을 확정해 발표했다. 이번 시즌은 10월 3일부터 내년 4월 11일까지 열린다. 10개 구단이 팀당 54경기씩 총 270경기를 소화한다. 주당 11경기(평일 1경기, 주말 3경기) 편성을 기본 원칙으로 삼았다.
공식 개막전은 10월 3일 오후 2시 부산사직체육관에서 열린다. 직전 시즌 챔피언 부산 KCC와 2024-2025시즌 우승팀 창원 LG가 맞붙는다. 같은 시각 고양 소노는 고양 소노 아레나에서 대구 한국가스공사를 상대한다. 오후 4시 30분에는 안양 정관장이 안양 정관장 아레나에서 울산 현대모비스와 홈 개막전을 치른다.
이번 시즌은 구단별 경기장 사정과 국제 대회 참가가 주요 변수로 작용한다. 서울 삼성은 잠실실내체육관 철거 영향으로 서울 SK의 홈구장인 잠실학생체육관을 함께 사용한다. SK는 BCL 아시아(아시아 농구 챔피언스리그) 출전으로 약 2주간 정규리그 일정을 비운다. 창원실내체육관 시설 개선 공사를 진행하는 LG는 10월 한 달 동안 원정 경기만 소화한다.
정규리그 개막에 앞서 프리시즌 점검도 진행된다. KBL은 9월 24년부터 27일까지 나흘간 시범경기 성격의 '오픈 매치 데이'를 개최한다. 각 구단은 홈과 원정에서 1경기씩 총 2경기를 치른다. 경기장 공사 중인 LG는 2경기 모두 원정으로 치를 예정이다.
psoq1337@newspim.com