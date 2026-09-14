[프로농구] 2026-2027시즌부터 '추가 코치 챌린지' 도입

AI 핵심 요약beta
- KBL이 14일 새 시즌 추가 코치 챌린지를 도입했다
- 심판 판독 뒤에도 감독이 파울까지 재판독을 요청한다
- KBL은 현역 심판 1명을 판독심으로 별도 배치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로농구 2026-2027시즌부터 심판의 비디오 판독 판정이 내려진 뒤에도 감독이 추가로 판독을 요청할 수 있는 제도가 도입된다.
한국농구연맹(KBL)은 14일 서울 강남구 KBL센터에서 경기 규칙 설명회를 열고 오는 10월 3일 개막하는 새 시즌에 적용될 변경 규정을 발표했다.
가장 눈에 띄는 변화는 '추가 코치 챌린지' 신설이다. 기존에는 아웃오브바운드 상황에서 심판이 자체적으로 비디오 판독을 시행해 공의 소유권만 가려냈다.
새 시즌부터는 심판 판독으로 공격권을 얻지 못한 감독이 추가로 챌린지를 신청할 수 있다. 이를 통해 공이 나간 인접 시점에 선언됐어야 할 파울 여부까지 판독 영상으로 다툴 수 있게 됐다. 다만 무분별한 챌린지로 인한 경기 지연을 막기 위해 잔여 코치 챌린지 기회가 남아있는 팀에 한해서만 요청 권한을 부여한다.
경기 운영진의 구성에도 변화를 줬다. KBL은 기존 판독관 1명과 심판 3명으로 운영하던 방식을 바꿔 현역 심판 1명을 '판독심'으로 별도 배치하기로 했다.
현역 심판이 판독석에 앉아 경기 판정을 보조하면서 판정 기준의 일관성을 강화한다는 취지다. 현장 심판의 부상 등 예상치 못한 돌발 상황이 발생했을 때 비상 대체 심판으로 즉시 투입할 수 있다는 장점도 고려했다.
psoq1337@newspim.com