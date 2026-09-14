[프로농구] KBL 2026-2027시즌 프로농구 개막 미디어데이 29일 개최

AI 핵심 요약beta
- KBL이 29일 개막 미디어데이를 연다.
- 10개 구단 감독과 대표선수가 참석한다.
- 행사 뒤 팬페스트와 사인회가 이어진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KBL 2026-2027시즌 프로농구 개막을 앞두고 10개 구단 감독과 대표선수들이 한 자리에 모인다.
KBL은 오는 29일 오후 2시 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀(서울 용산구 한남동 소재)에서 '2026-2027시즌 프로농구 개막 미디어데이&팬 페스트'를 개최한다.
개막 미디어데이에는 10개 구단 감독을 비롯해 원주 DB 강상재, 이선 알바노, 서울 삼성 최현민, 한호빈, 고양 소노 정희재, 이정현, 서울 SK 안영준, 에디 다니엘, 창원 LG 양준석, 유기상, 안양 정관장 박지훈, 변준형, 부산 KCC 허웅, 허훈, 수원 KT 김선형, 문정현, 대구 한국가스공사 박준영, 양우혁, 울산 현대모비스 이승현, 서명진 등 각 구단을 대표하는 선수들이 참석하여 새 시즌을 맞는 각오와 목표를 밝힐 예정이다.
미디어데이 종료 후에는 현장을 찾은 팬들을 위한 팬 페스트 행사가 이어진다. KBL 출범 30주년을 기념하는 특별 기념품을 제공하며 선수단 사인회와 DIY 체험 이벤트 등 팬들과 선수단이 함께할 수 있는 프로그램이 준비된다.
한편 개막 미디어데이 입장권은 9월 21일 오전 10시부터 NOL(야놀자)에서 예매할 수 있다. 자세한 사항은 추후 KBL 공식 SNS를 통해 안내할 예정이다.
iaspire@newspim.com