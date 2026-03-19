광화문부터 명동까지…유통업계, BTS 공연 주간 마케팅 총력

백화점·면세점·편의점, 외국인 관광객 겨냥 마케팅

보라색 조명 연출…팝업·굿즈로 팬심 잡기 나서

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 오는 21일 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 광장 공연을 앞두고 유통업계가 글로벌 팬덤 '아미'를 겨냥한 마케팅에 총력을 기울이고 있다.

전 세계에서 외국인 관광객들의 방문이 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼 공연이 열리는 광화문 일대를 비롯해 필수 관광 코스인 명동까지 관광객 잡기에 나선다.

19일 업계에 따르면 명동 일대 백화점과 면세점은 외국인 관광객들 대상으로 다양한 체험형 콘텐츠를 준비하고 있다.

롯데타운 명동 웰컴라이트 조명 연출 모습. [사진=롯데백화점]

◆백화점, 보라색 조명 연출에 팝업…면세점, K팝 굿즈 판매

롯데백화점은 이날부터 오는 22일까지 '롯데타운 명동' 일대를 BTS의 상징색인 보라색 조명으로 연출하는 '웰컴라이트' 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 매일 오후 6시부터 10시까지 본점과 명품관 에비뉴엘 외벽을 화려한 조명으로 연출해 한국을 찾은 글로벌 K팝 팬들과 관광객들에게 도심 속 특별한 야경 경험을 선사한다는 계획이다.

본점 지하 1층 식품관에서는 'K-기프트 큐레이션 공간'을 운영, '롯데호텔 김치' 등 한국을 대표하는 선물 상품을 카테고리별로 선보인다.

신세계백화점은 하이브와 협업, BTS 정규 5집 발매를 기념한 팝업스토어를 연다. 팝업은 오는 20일부터 본점 더 헤리티지 4층 '헤리티지 뮤지엄'에서 사전 예약제로 운영된다. 125평 규모의 전시 공간을 활용해 BTS의 신보와 공식 응원봉 등 다양한 상품을 선보인다.

신세계면세점은 명동점에 마련된 'K-웨이브존'에서 판매하는 BTS 굿즈 구성을 확대했다. 아울러 오는 31일까지 K콘텐츠 쇼핑 캠페인 'K-러브 페스티벌'을 열고 K패션·화장품·식품 등 다양한 상품을 할인가에 선보이는 기획전을 운영한다.

롯데면세점은 명동본점 인근 광장 일대에서 보라색 테마를 활용한 체험 부스를 운영한다. 체험 부스에서 받은 리플릿을 소지한 고객에게는 오는 31일까지 명동본점과 월드타워점에서 등급 업그레이드 및 쇼핑 지원금 증정 혜택을 제공한다.

외국인 모델들이 신세계면세점 명동점 'K-WAVE 존'에서 BTS 굿즈를 살펴보는 모습. [사진=신세계디에프]

◆편의점, 외국인 관광객 수요 높은 'K푸드' 전면에

공연이 열리는 주말 광화문·종로·명동 일대 주요 호텔은 만실에 가까운 높은 예약률을 기록하고 있다. 광화문 광장과 호텔 주변 편의점도 이에 맞춰 외국인 관광객 수요가 높은 상품을 전면에 내세운다.

CU는 광화문 인근 점포의 주요 재고를 평소 대비 100배 이상 마련했다. 명동·홍대 등 주요 관광지 점포에는 외국인들이 많이 찾는 '바나나맛우유', '불닭볶음면' 등 인기 상품 위주로 별도 매대를 운영한다.

세븐일레븐과 이마트24는 생수, 간편식, 컵라면 등 공연 당일 수요가 높은 상품의 재고를 최대 10배 수준으로 늘려 준비 중이다. 또 외국어 응대가 가능한 인력을 배치해 외국인 대응에도 나선다.

◆"쇼핑은 명동에서"…뷰티·패션 업계도 프로모션 진행

무신사는 무신사 스토어 명동과 무신사 스탠다드 명동을 중심으로 외국인 관광객 응대를 강화한다. 명동점을 글로벌 특화 매장으로 운영 중인 무신사는 매장 내 무인 환전기를 설치하고 현장 택스 리펀, 캐리어 보관 서비스 등을 제공하고 있다.

LF는 명동 헤지스 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'의 외관 조명을 보라색으로 연출하고 매장 내부에 보라색 컬러 아이템을 별도로 전시한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 =그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다.. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

이 밖에도 명동 일대에서 매장을 운영 중인 주요 화장품 브랜드들도 외국어가 가능한 직원을 추가로 배치하거나 외국인 선호도가 높은 K-뷰티 제품을 대상으로 할인 행사를 진행한다.

다만 CJ올리브영은 세종로점, 덕수궁점, 시청역점, 올리브베러 광화문점 등 4개 매장을 공연 당일 휴점한다. 경복궁역점, 종로1가점, 무교동점 등 광화문 인근 3개 매장은 영업시간을 오후 6시로 단축한다.

경찰은 공연 당일 광화문 일대에 최대 26만명이 몰릴 것으로 추산, 인파 관리를 위해 고강도 안전대책을 시행한다.

shl22@newspim.com