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광화문부터 명동까지…유통업계, BTS 공연 주간 마케팅 총력

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백화점·면세점·편의점, 외국인 관광객 겨냥 마케팅
보라색 조명 연출…팝업·굿즈로 팬심 잡기 나서

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 오는 21일 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 광장 공연을 앞두고 유통업계가 글로벌 팬덤 '아미'를 겨냥한 마케팅에 총력을 기울이고 있다.

전 세계에서 외국인 관광객들의 방문이 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼 공연이 열리는 광화문 일대를 비롯해 필수 관광 코스인 명동까지 관광객 잡기에 나선다.

19일 업계에 따르면 명동 일대 백화점과 면세점은 외국인 관광객들 대상으로 다양한 체험형 콘텐츠를 준비하고 있다.

롯데타운 명동 웰컴라이트 조명 연출 모습. [사진=롯데백화점]

백화점, 보라색 조명 연출에 팝업…면세점, K팝 굿즈 판매

롯데백화점은 이날부터 오는 22일까지 '롯데타운 명동' 일대를 BTS의 상징색인 보라색 조명으로 연출하는 '웰컴라이트' 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 매일 오후 6시부터 10시까지 본점과 명품관 에비뉴엘 외벽을 화려한 조명으로 연출해 한국을 찾은 글로벌 K팝 팬들과 관광객들에게 도심 속 특별한 야경 경험을 선사한다는 계획이다.

본점 지하 1층 식품관에서는 'K-기프트 큐레이션 공간'을 운영, '롯데호텔 김치' 등 한국을 대표하는 선물 상품을 카테고리별로 선보인다.

신세계백화점은 하이브와 협업, BTS 정규 5집 발매를 기념한 팝업스토어를 연다. 팝업은 오는 20일부터 본점 더 헤리티지 4층 '헤리티지 뮤지엄'에서 사전 예약제로 운영된다. 125평 규모의 전시 공간을 활용해 BTS의 신보와 공식 응원봉 등 다양한 상품을 선보인다.

신세계면세점은 명동점에 마련된 'K-웨이브존'에서 판매하는 BTS 굿즈 구성을 확대했다. 아울러 오는 31일까지 K콘텐츠 쇼핑 캠페인 'K-러브 페스티벌'을 열고 K패션·화장품·식품 등 다양한 상품을 할인가에 선보이는 기획전을 운영한다.

롯데면세점은 명동본점 인근 광장 일대에서 보라색 테마를 활용한 체험 부스를 운영한다. 체험 부스에서 받은 리플릿을 소지한 고객에게는 오는 31일까지 명동본점과 월드타워점에서 등급 업그레이드 및 쇼핑 지원금 증정 혜택을 제공한다.

외국인 모델들이 신세계면세점 명동점 'K-WAVE 존'에서 BTS 굿즈를 살펴보는 모습. [사진=신세계디에프]

편의점, 외국인 관광객 수요 높은 'K푸드' 전면에

공연이 열리는 주말 광화문·종로·명동 일대 주요 호텔은 만실에 가까운 높은 예약률을 기록하고 있다. 광화문 광장과 호텔 주변 편의점도 이에 맞춰 외국인 관광객 수요가 높은 상품을 전면에 내세운다.

CU는 광화문 인근 점포의 주요 재고를 평소 대비 100배 이상 마련했다. 명동·홍대 등 주요 관광지 점포에는 외국인들이 많이 찾는 '바나나맛우유', '불닭볶음면' 등 인기 상품 위주로 별도 매대를 운영한다.

세븐일레븐과 이마트24는 생수, 간편식, 컵라면 등 공연 당일 수요가 높은 상품의 재고를 최대 10배 수준으로 늘려 준비 중이다. 또 외국어 응대가 가능한 인력을 배치해 외국인 대응에도 나선다.

"쇼핑은 명동에서"…뷰티·패션 업계도 프로모션 진행

무신사는 무신사 스토어 명동과 무신사 스탠다드 명동을 중심으로 외국인 관광객 응대를 강화한다. 명동점을 글로벌 특화 매장으로 운영 중인 무신사는 매장 내 무인 환전기를 설치하고 현장 택스 리펀, 캐리어 보관 서비스 등을 제공하고 있다.

LF는 명동 헤지스 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'의 외관 조명을 보라색으로 연출하고 매장 내부에 보라색 컬러 아이템을 별도로 전시한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 =그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다.. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

이 밖에도 명동 일대에서 매장을 운영 중인 주요 화장품 브랜드들도 외국어가 가능한 직원을 추가로 배치하거나 외국인 선호도가 높은 K-뷰티 제품을 대상으로 할인 행사를 진행한다.

다만 CJ올리브영은 세종로점, 덕수궁점, 시청역점, 올리브베러 광화문점 등 4개 매장을 공연 당일 휴점한다. 경복궁역점, 종로1가점, 무교동점 등 광화문 인근 3개 매장은 영업시간을 오후 6시로 단축한다.

경찰은 공연 당일 광화문 일대에 최대 26만명이 몰릴 것으로 추산, 인파 관리를 위해 고강도 안전대책을 시행한다.

shl22@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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