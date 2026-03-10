신세계百, 하이브와 손잡고 BTS 5집 발매 기념 팝업 개최

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 방탄소년단(BTS) 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 발매를 기념한 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다.
신세계백화점과 하이브(HYBE)가 함께 준비한 이번 팝업은 방탄소년단이 3년 9개월여 만에 선보이는 신보 발매를 기념해 마련됐다. 관련 팝업을 진행하는 국내 유통사는 신세계백화점이 유일하다.
이번 팝업은 오는 20일부터 다음달 12일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 4층에 위치한 '헤리티지 뮤지엄'에서 열린다. 약 125평 규모의 전시 공간을 활용해 방탄소년단 신보와 다양한 상품을 함께 만나볼 수 있도록 구성했으며, 방문 수요를 고려해 사전 예약제로 운영된다.
특히 오는 20일 컴백 후 다음달 대규모 월드투어가 예정된 만큼 전 세계인들의 높은 관심이 예상된다. 이달 21일 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 특별 공연에 앞서 방탄소년단 관련 상품과 콘텐츠를 하루 먼저 만날 수 있어 팝업의 의미를 더했다.
팝업에서는 방탄소년단 정규 5집을 비롯해 다채로운 공식 상품을 선보인다. 특히 최근 출시된 공식 응원봉도 팝업 현장에서 직접 만나볼 수 있어 콘서트를 앞둔 전 세계 팬들의 관심이 높을 것으로 예상된다.
신세계백화점은 방탄소년단 컴백을 기다려온 케이팝(KPOP) 팬들이 음악과 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 다양한 상품과 전시를 선보일 계획이다.
신세계백화점 관계자는 "방탄소년단의 완전체 컴백이라는 글로벌 이벤트에 맞춰 전 세계 음악 팬들이 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업을 준비했다"며 "앞으로도 신세계는 쇼핑을 넘어 문화와 경험이 결합된 글로벌 명소로 만들어 갈 것"이라고 말했다.
신세계 본점은 서울 도심의 새로운 랜드마크로 자리 잡은 '신세계 스퀘어'를 중심으로 국내외 관광객이 찾는 대한민국 대표 관광 명소다. 특히 연말마다 펼쳐지는 크리스마스 점등식과 다양한 문화 콘텐츠는 한국을 찾는 관광객들의 필수 방문 코스로 자리 잡으며, 쇼핑을 넘어 문화와 경험을 함께 즐길 수 있는 공간으로 진화하고 있다.
또한 본점은 에르메스, 루이비통, 샤넬, 까르띠에 등 글로벌 하이엔드 럭셔리 브랜드가 집결한 국내 최대 수준의 명품 라인업을 갖추며 '럭셔리 맨션'으로 입지를 굳혔다. 글로벌 브랜드들의 리뉴얼과 신규 입점이 이어지며 쇼핑과 문화, 관광이 결합된 복합 랜드마크로 자리 잡았고, 국내 고객은 물론 외국인 관광객까지 찾는 대표 쇼핑 명소로 위상을 높이고 있다.
최근 외국인 관광객 유입이 빠르게 늘며 글로벌 쇼핑 명소로서의 존재감도 커지고 있다. 실제로 올해 1월 신세계백화점은 본점을 포함해 월 최대 외국인 매출을 기록하는 등 해외 고객 방문이 꾸준히 이어지고 있다.
